Macron demandó a influencer estadounidense que dijo que su esposa es un hombre

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, presentaron este miércoles una demanda en EE.UU. por difamación contra la influencer conservadora Candace Owens, quien aseguró que la primera dama gala "es un hombre".

La denuncia contiene 22 cargos, fue presentada ante un Tribunal de Delaware y acusa a Owens de difundir afirmaciones "falsas" de que Brigitte Macron es hombre para "para promocionar su plataforma independiente, ganar notoriedad y ganar dinero".

También asegura que la influencer ha emprendido "una campaña de humillación global" en su contra.

"Cada vez que los Macron salen de su casa, lo hacen sabiendo que innumerables personas han oído, y muchos creen, estas viles invenciones. Es invasivo, deshumanizante y profundamente injusto", sostiene el escrito.

Algunas de las mentiras que cita la moción es la afirmación de parte de Owens de que la primera dama nació bajo el nombre de Jean-Michel Trogneux, el nombre legal del hermano de Brigitte, y que posteriormente transicionó para convertirse en mujer.

Añade que Owens rechazó tres solicitudes separadas para retractarse de sus declaraciones, que incluían una serie de evidencias de que Brigitte Macron había nacido mujer bajo el nombre de Brigitte Trogneux.

La demanda, de 219 páginas, incluye imágenes de la familia de Brigitte Macron, publicaciones en redes sociales de Owens dirigidas contra la primera dama y capturas de pantalla del sitio web de la influencer, donde vendía productos relacionados con "las acusaciones falsas sobre los Macron".

Entre ellos, una camiseta que mostraba a Brigitte en una supuesta portada de la revista Time bajo el título "Hombre del año".

