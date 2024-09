Otro de los 50 acusados en el juicio de Aviñón también drogaba a su esposa para violarla

Uno de los 50 hombres juzgados en Aviñón por el caso de Dominique Pelicot, que drogaba con ansiolíticos a su mujer, Gisèle, para que en estado de inconsciencia otros la violaran, está acusado por repetir ese mismo engranaje con su propia pareja.

"Es imperdonable", subrayó este miércoles ante el Tribunal de lo Criminal de Vaucluse la hija de este hombre, Jean-Pierre M., de 63 años, que está acusado de haber dado también ansiolíticos a su pareja para luego tener relaciones sexuales con ella, varias veces en compañía de Dominique Pelicot.

La hija, que se enteró de todo cuando su padre fue detenido, dijo no entender nada y se mostró convencida de que su padre no habría organizado esas prácticas con su propia mujer si no hubiera conocido a Dominique Pelicot.

En cualquier caso, hizo hincapié en que "lo que se le reprocha es muy grave, inexcusable", y en que espera tener "respuestas" durante este proceso, que comenzó el 2 de septiembre y debe finalizar una o dos semanas antes de Navidad.

Jean Pierre M. admitió al comienzo del proceso los hechos por los que está encausado y, según contó uno de los policías encargados de la investigación, considera que merece la cadena perpetua.

Los jueces deberán determinar su responsabilidad en este sumario, cuyo centro es Dominique Pelicot y los archivos que guardaba y que le fueron requisados en septiembre de 2020 cuando fue arrestado por haber grabado bajo las faldas de unas mujeres en un supermercado de la ciudad de Carpentras.

En esos archivos había cientos de fotos y videos hechos por Pelicot en los que aparecía la que era su mujer (se han divorciado en agosto) drogada y sometida a abusos sexuales por parte de decenas de hombres, entre los que han podido ser identificados los 50 que se sientan en el banquillo.

El principal acusado en el juicio no declarará hasta el lunes

Dominique Pelicot no podrá declarar al menos hasta el lunes tras ser hospitalizado por el empeoramiento de su salud.

"No podremos tener al señor Pelicot como mínimo hasta el lunes", anunció este miércoles el presidente del tribunal, Roger Arata, quien añadió que ha recibido un mensaje verbal y que espera para esta noche un informe médico detallado sobre el estado del acusado.

"Su estado de salud se ha agravado, aunque no voy a entrar en los detalles", y como consecuencia "no podrá comparecer ni el jueves ni el viernes", añadió el magistrado.

La abogada del acusado, Béatrice Zavarro, lamentó que, si los problemas médicos de Pelicot se hubieran tratado desde el viernes pasado, "hoy no estaríamos así".

Pelicot, de 71 años, "sufre una superinfección" -una infección que se suma a otra infección previa- y eso significa que "puede haber un riesgo de fallecimiento" en su paciente de su edad, detalló la abogada en declaraciones a la prensa tras el final de las sesiones de hoy.

Por ello, tanto el presidente del tribunal como la abogada avanzaron la posibilidad de que se podría suspender la sesión del viernes. "El proceso no puede continuar sin Dominique Pelicot", afirmó Zavarro.

Preguntada sobre cuánto podría durar la ausencia de su defendido, la abogada respondió que dependerá de la situación de la infección el lunes.