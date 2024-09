Macron nombró a un conservador como primer ministro

El conservador Michel Barnier, exministro y excomisario europeo, fue nombrado este jueves primer ministro de Francia por el presidente Emmanuel Macron, anunció el Elíseo.

A Barnier se le ha encargado "formar un Gobierno de unión al servicio del país y de los franceses", destacó la presidencia francesa en un comunicado.

El nombramiento de Barnier, se produce "tras un ciclo inédito de consultas" en las que el presidente "se ha asegurado de que el primer ministro y el próximo Gobierno reunirían las condiciones para tener la mayor estabilidad posible".

Su designación se anunció minutos después de que saliera de una reunión privada con Macron en el Elíseo.

La toma de posesión de Barnier tendrá lugar esta tarde a las 16.00 (10.00 hora chilena) en el Palacio de Matignon, residencia oficial de la jefatura del Gobierno.

Barnier, de 73 años, será el primer ministro de más edad de la V República y sustituirá al más joven en ocupar el puesto, Gabriel Attal, que llegó al cargo con en enero pasado con 34 años.

Le Président de la République a nommé Monsieur Michel BARNIER Premier ministre. Il l’a chargé de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays et des Français. pic.twitter.com/beWhuEh42L — Élysée (@Elysee) September 5, 2024

El nombramiento llega tras dos semanas de intensas consultas políticas de Macron y a punto de que el sábado su cumplan dos meses desde la segunda vuelta de las elecciones legislativas, que dejó una Asamblea Nacional sin mayoría clara y enormemente dividida.

Barnier fue seleccionado por Macron después de que otras figuras que había barajado anteriormente se habían topado con los vetos de la izquierda y de la ultraderecha, que son dos de los tres grandes bloques en la actual Asamblea Nacional.

Michel Barnier será el primer ministro de más edad de la V República. Foto: EFE (achivo)

Un conservador veterano con un perfil muy europeísta y una larga carrera

El nuevo primer ministro tiene una amplia experiencia política en Francia y en las instituciones de la Unión Europea.

Su último cargo fue el de negociador europeo para el Brexit entre 2016 y 2021, después de haber sido comisario europeo en dos ocasiones: Mercado Interior (2010-14) y Política Regional (1999-2004).

Fue ministro de Exteriores entre 2004-05 durante la presidencia de Jacques Chirac, y de Agricultura entre 2007-09 con Nicolas Sarkozy en el Elíseo, y antes lo había sido de Medio Ambiente y de Asuntos Europeos.

En una larga carrera política que comenzó en 1973, también ha sido miembro del Parlamento Europeo y diputado y senador en Francia.

El nombramento de Barnier "es la negación de la voluntad del pueblo francés", afrmó Jean-Luc Mélenchon. Foto: @JLMelenchon (captura de video)

"Es un robo electoral", dice Mélenchon

El líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon, fundador de La Francia Insumisa (LFI), cargó duramente contra Macron y le acusó de robar las elecciones.

"Es un robo electoral", afirmó, tras haber recordado que Barnier sale de un partido, Los Republicanos, que quedó el último entre la grandes formaciones políticas francesas en las legislativas de julio, en las que esa formación de derechas logró 47 diputados del total de 577 de la Asamblea Nacional.

Es un primer ministro "que no tiene nada que ver con el resultado de las elecciones", argumentó el fundador de LFI en una comparecencia en video minutos después del anuncio, y aseveró que no cree ni por un momento que Barnier vaya a encontrar una mayoría en la Asamblea Nacional que respalde "tal negación de la democracia".

Además, criticó duramente que Barnier haya sido nombrado "con el permiso y quizás la sugerencia" de la extrema derecha de Marine Le Pen, a pesar del esfuerzo para contener su avance en los últimos comicios.

"Es la negación de la voluntad del pueblo francés", recalcó.

Por todo ello, el líder izquierdista llamó a los franceses a salir a las calles el próximo sábado -fecha en la que LFI tenía ya convocada una gran manifestación para reclamar a Macron que nombrara a un primer ministro salido de la izquierda- para defender la democracia.

Michel Barnier a déjà volé une élection.



Après le vote contre la Constitution européenne en 2005, il a préparé le vote du même texte au Congrès du Parlement.



Il a voté contre la décriminalisation de l'homosexualité. Quel est le sens d'un tel message ?#PremierMinistre pic.twitter.com/W5i2gjWweE — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 5, 2024

"Crisis de régimen", para el Partido Socialista

El resto de los partidos la izquierda, que acudió unida a las elecciones legislativas de junio pasado en la coalición del Nuevo Frente Popular (NFP), también fue extremadamente crítica con el nombramiento de Barnier.

De "corte de mangas" a los franceses lo tachó el líder del Partido Comunista francés, Fabien Roussel, mientras que su homóloga de Los Ecologistas, Marine Tondelier, lo calificó de "escándalo".

También el Partido Socialista (PS), que es habitualmente la fuerza más comedida dentro del NPF, habló de una "negación de la democracia llevada a su máximo apogeo".

"Entramos en una crisis de régimen", afirmó en su cuenta de X el primer secretario socialista, Olivier Faure.

Además, recordó que LR ni siquiera participó en el cordón sanitario para tratar de contener lo que parecía una victoria segura de la ultraderecha de Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés).

Por el momento, el NFP no se ha pronunciado tras el anuncio de Barnier sobre posibles mociones de censura, aunque la posición de la coalición de izquierdas era clara ya en los últimos días tras haber manifestado reiteradamente que no darían su respaldo a ningún primer ministro que no fuera la candidata de consenso presentada por ellos, Lucie Castets.

Macron, sin embargo, rechazó esa opción al considerar que no garantizaba la estabilidad porque sería censurada por el resto de bloques de la Asamblea sin que los 193 diputados de la coalición de izquierdas -que quedó como primera fuerza tras las elecciones de julio pasado- pudieran evitarlo.

"No se puede contemplar no tener cuenta de lo que ha pasado", aseguró Marne Le Pen en referencia a las elecciones legislativas. Foto: EFE (archivo)

Le Pen esperará a que Barnier presente su programa político para decidir si lo censura

En paralelo, la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, señaló este jueves que van a esperar a que el nuevo primer ministro presente su programa político ante el Parlamento para decidir si censuran el Gobierno que va a formar.

En una primera reacción tras el nombramiento, la excandidata presidencial dijo que "esperaremos al discurso de política general" que pronuncie ante la Asamblea General.

Le Pen recordó las condiciones que había puesto su partido para no votar con carácter inmediato la censura del nuevo jefe del Gobierno. Eso pasa, en primer lugar, por el hecho de que "hay que respetar a nuestros electores" y el primer ministro debe implicarse en una reforma electoral para cambiar el sistema mayoritario actual por uno proporcional.

La justificación que dio es que "no se puede contemplar no tener cuenta de lo que ha pasado", en alusión a los resultados salidos de las elecciones legislativas del 30 de junio y el 7 de julio que Macron convocó de forma anticipada.