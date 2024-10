Terror en Puerto Príncipe: Muertos, incendios y desplazados tras nuevos ataques de grupos armados

Una cifra hasta ahora indeterminada de muertos y heridos, así como cientos de personas que abandonaron sus hogares, dejan nuevos ataques de grupos armados en Puerto Príncipe, según reportan este domingo medios locales, mientras la Policía Nacional informó que abatió a una docena de pandilleros al norte de la capital del país.

Según las informaciones, en el barrio de Solino las bandas armadas, pertenecientes a la coalición 'Vivre Ensemble' (Vivir Junto), están quemando casas y matando personas, sin que de momento ninguna autoridad se haya pronunciado al respecto.

En este sector, ubicado a unos kilómetros del Palacio Nacional, se oyen intensos tiroteos día y noche, lo que ha creado una situación de pánico en Nazon, Lalue y Delmas 24.

A pesar de los llamados de auxilio de los habitantes de estas zonas, la Policía Nacional no ha acudido al lugar, de acuerdo con las informaciones.

Desde hace al menos cuatro días esta coalición armada dirigida por el poderoso expolicía Jimmy Cherisier, alias Barbecue, lleva a cabo una ofensiva contra Solino, que se ha resistido por años a los grupos armados.

En Tabarre 27, a pocos metros de la embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, las bandas armadas atacaron a los civiles, obligándoles a huir en masa a ciudades de provincia o a zonas menos expuestas.

La prensa local informa de muertos, heridos de bala y decenas de casas quemadas por este grupo armado, que se está apoderando de esta zona de la región metropolitana de Puerto Príncipe ante la total indiferencia de las autoridades.

Desde el jueves 17 de octubre, las bandas armadas han resurgido en la zona metropolitana de la capital, sembrando el terror en la parte baja de la ciudad y en el Champs de Mars, lo que provocó, incluso, la interrupción de una ceremonia oficial en honor del padre de la patria, Jean Jacques Dessalines.

Desde junio pasado, el país cuenta con la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), liderada por Kenia, para ayudar a la Policía Nacional, pero esto no ha impedido que las bandas armadas sigan apoderándose de nuevos territorios, tanto dentro de la capital como al este y al norte del país.

Más de 100 personas murieron tras el ataque del pasado 3 de octubre de la banda armada Gran Grif contra civiles en el poblado de Pont Sondé, a unos 100 kilómetros de Puerto Príncipe, mientras que otras dos fallecieron el 10 de este mismo mes en un ataque a la localidad de Arcahaie, en el Departamento de Oeste, por parte de otra de las bandas armadas que siembran el terror en Haití.

Las principales carreteras, barrios enteros y el área metropolitana de la capital siguen en manos de bandas armadas que matan, secuestran, atacan y violan.

Este domingo, el primer ministro, Garry Conille, anunció en su cuenta X que firmó las cartas de nombramiento de más de 700 nuevos policías, que se unirán "a sus hermanos y hermanas ya comprometidos en la lucha contra la inseguridad".

Aujourd'hui, j'ai signé les lettres de nomination de plus de 700 nouveaux policiers et policières qui rejoindront leurs frères et sœurs déjà engagés dans la lutte contre l'insécurité. J'ai également eu un entretien mémorable avec l'un des corps d'élite ayant mené les opérations à… pic.twitter.com/aMxfI9x6Kb