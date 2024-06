Denuncian a Amazon por prohibir pausas para ir al baño o beber agua en India

El gigante multinacional Amazon se encuentra bajo un intenso escrutinio público en la India después de que los medios revelaran las duras condiciones de trabajo en uno de sus almacenes, donde los empleados eran "invitados" a no hacer pausas para beber agua o ir al baño, desatando este miércoles una investigación.

"La Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC) toma conocimiento de oficio de las prácticas contra los trabajadores de uno de los almacenes de una compañía multinacional" en el estado norteño de Haryana, indicó el organismo.

La NHRC hizo referencia al caso de un trabajador de 24 años que afirmó haber sido "invitado" por la dirección del almacén de Amazon, junto con el resto de su equipo, a prometer que no harían pausas para beber agua o ir al baño hasta que no cumpliesen con el objetivo de descargar varios camiones.

Este tipo de compromisos se repitieron en una decena de casos en el almacén, reveló el diario Indian Express la semana pasada citando a trabajadores y fuentes sindicales, a pesar de las altas temperaturas que se registran el norte de la India desde hace más de un mes.

"Durante la ola de calor en curso, los trabajadores de almacenes se ven obligados a descansar en los vestuarios a falta de instalaciones apropiadas", denunció a principios de mes la Asociación de Trabajadores de Amazon de la India.

La organización acompañó a su denuncia en la red social X con una imagen de varias mujeres sentadas en el suelo de una pieza con taquillas.

The National Human Rights Commission of India (NHRC) is investigating Amazon warehouse conditions amid reports of extreme heat and denied breaks during record temperatures. "Workers are enduring unbearable heat," says AIWA member Ravish, noting temperatures reached 49°C in May✊ pic.twitter.com/om4SJDuu6G