Líderes internacionales dan apoyo a India en medio de escalada con Pakistán

Estados Unidos reiteró este jueves su apoyo a la India en medio de la escalada de las tensiones que vive con Pakistán desde el atentado terrorista del pasado martes, que dejó 26 víctimas fatales.

"EE.UU. está junto a la India y condena enérgicamente todos los actos de terrorismo", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en una rueda de prensa.

El pasado martes un atentado terrorista perpetrado en una pradera cerca de la ciudad turística de Pahalgam, en la Cachemira administrada por la India, dejó 26 víctimas mortales.

El Frente de Resistencia (TRF) reivindicó el ataque en un comunicado difundido por medios indios. Este grupo armado es considerado una rama del grupo paquistaní Lashkar-e-Taiba (LeT), organización militante con base en Pakistán que estuvo detrás de los atentados de Bombay en 2008.

"Rezamos por las vidas de los fallecidos y por la recuperación de los heridos, y pedimos que los autores de este atroz acto sean llevados ante la justicia", siguió Bruce.

Igualmente, varios líderes internacionales, entre ellos el presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se comunicaron con el primer ministro indio, Narendra Modi, para expresarles sus condolencias y mostrarle su apoyo.

Macron ofreció su "pleno apoyo y solidaridad con el pueblo de India" y aseguró que "este tipo de barbarie es totalmente inaceptable", según publicó en X el portavoz del Ministerio de Exteriores de la India, Randhir Jaiswal.

Meloni, por su parte, condenó con firmeza el ataque y reafirmó "el total respaldo de Italia en la lucha contra el terrorismo", según el comunicado del ministro indio.

President @EmmanuelMacron called Prime Minister @narendramodi and conveyed his personal condolences on the brutal killing of innocent people in the heinous terror attack in the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir. He strongly condemned the attack and expressed full…