Aumentan a 14 los muertos por la explosión en un puerto iraní: hay 750 heridos

Una masiva explosión causó este sábado 14 muertos y casi 750 heridos en el puerto de Shahid Rajai, situado en el sur de Irán, por causas que aún no han sido explicadas.

El dato fue confirmado por el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, quien fue enviado a la región como representante especial para examinar la magnitud del hecho, realizar las coordinaciones necesarias y atender el estado de los heridos.

La explosión se produjo a mediodía de Irán, cuando explotaron en los muelles de este puerto situado en el estrecho de Ormuz varios contenedores que contenían productos químicos, que no han sido aún identificados, informaron fuentes oficiales.

"Las investigaciones iniciales mostraron que la causa de la explosión fueron contenedores donde se almacenaban productos químicos, que explotaron con estas consecuencias", dijo el portavoz de la Organización Nacional de Gestión de Crisis, Hossein Zafari, citado por la agencia iraní ISNA.

Zafari explicó que la explosión fue tan potente que se escucho en un radio de 50 kilómetros y se sintieron temblores en algunas zonas cercanas, a la vez que la onda expansiva dañó edificios y automóviles en la zona.

Advertencia: imágenes perturbadoras que pueden herir la sensibilidad de algunas personas

WARNING: GRAPHIC CONTENT

More than a dozen people were killed and more than 700 were injured in a suspected chemical blast at Iran's biggest port, Iranian state media reported https://t.co/EQnfzxfk1j pic.twitter.com/Pl9OOue0ag