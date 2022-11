Protestas en Irán: Régimen ordenó la primera ejecución de un manifestante

La Justicia iraní condenó a muerte a un preso acusado de participar en las protestas que sacuden Irán desde mediados de septiembre, en la primera sentencia a la horca por estas movilizaciones en las que se pide más libertad, informaron este lunes medios del país persa.

Un hombre sin identificar fue sentenciado el domingo por un tribunal de Teherán a la pena de muerte por "incendiar un edificio gubernamental".

También se le acusó de "perturbación del orden público, reunión y conspiración para cometer crímenes contra la seguridad nacional" y por "enemistad con dios y corrupción en la tierra", de acuerdo con la agencia de noticias Mizan, del Poder Judicial.

Al mismo tiempo, otro tribunal de Teherán condenó a cinco acusados a penas de cárcel de entre cinco y 10 años por "perturbación del orden público, reunión y conspiración para cometer crímenes contra la seguridad nacional".

Todas las sentencias pueden ser apeladas, según Mizan, que no reveló más detalles acerca de los acusados.

Irán vive protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Amini, tras ser detenida tres días antes por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico, que están siendo duramente reprimidas por la fuerzas de seguridad.

Las protestas están protagonizadas sobre todo por jóvenes y mujeres al grito de "mujer, vida, libertad", lanzan consignas contra el Gobierno y queman velos, uno de los símbolos de la República Islámica y algo impensable no hace mucho.

Las autoridades judiciales han acusado a más de 2.000 personas de diversos delitos por su participación en las movilizaciones, en las que se pide el fin de la República Islámica, muchas de las cuales se enfrentan a penas de muerte.

Tras el anuncio de la primera pena de muerte, varias publicaciones en las redes sociales se volvieron virales, incluso del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y celebridades como Peter Frampton, Sophie Turner y Viola Davis, al afirmar -erróneamente, según sitios de fact-checking como Verifythis.com- que 15.000 manifestantes habían sido condenados a ejecución.

"Canadá denuncia la barbárica decisión del régimen iraní de imponer la pena de muerte a casi 15.000 manifestantes. Estos valientes iraníes luchaban por sus derechos humanos, y seguimos unidos para apoyarlos y unidos contra las atroces acciones del régimen", tuiteó Trudeau.

Canada denounces the Iranian regime’s barbaric decision to impose the death penalty on nearly 15,000 protestors. These brave Iranians were fighting for their human rights – and we continue to stand united in support of them, and united against the regime’s heinous actions.