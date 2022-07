Debido a el calor que azota a Italia, el sacerdote Mattia Bernascon decidió realizar su misa ante jóvenes voluntarios de la asociación antimafia Libera en el agua. La acción fue condenada por la arquidiócesis de Crotone. “La celebración eucarística tiene un lenguaje particular, está hecho con gestos y símbolos que es justo respetar y valorar, no hay que renunciar a ellos con tanta superficialidad”, reflexionaron. El sacerdote pidió disculpas: "Los símbolos son fuertes, es cierto, y son elocuentes. Hubo una cierta ingenuidad de mi parte en no darles el justo peso”.

