Juego mecánico se partió en dos en parque de diversiones de Arabia Saudita

Un impactante accidente se registró en un parque de diversiones de Arabia Saudita, luego de que una atracción mecánica se partió dos mientras operaba con personas a bordo.

La situación ocurrió en el Parque Green Mountain de Taif, donde se registraron al menos 23 personas heridas, tres de ellas en estado grave.

En imágenes que circulan en redes sociales se puede ver cómo uno de los soportes del juego mecánico se quiebra, lo cual provocó la caída de la estructura desde unos diez metros de altura, aproximadamente.

Según dio a conocer Fox News, las personas heridas recibieron primeros auxilios antes de ser trasladados de urgencia al hospital.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar la causa de la falla, y si el parque cumplía con las normas de seguridad y regulaciones técnicas requeridas.

At least 23 people were injured, including several in critical condition, after the '360 Degrees' ride collapsed at Green Mountain Park in the Al Hada district of Taif, Saudi Arabia. pic.twitter.com/gI6916HJYm