Caza estadounidense cayó por la borda de un portaviones en el Mar Rojo

La Armada de Estados Unidos perdió este lunes un avión de combate valorado en alrededor de 60 millones de dólares al caer por la borda del portaviones USS Harry S. Truman durante operaciones en el Mar Rojo, informó esa división en un comunicado.

El incidente, donde un marine "sufrió una herida leve", se produjo mientras el caza F/A-18E Super Hornet era remolcado por la superficie del navío. "La aeronave y el vehículo de remolque se perdieron por la borda", especifica el breve texto.

La Armada estadounidense anunció que investigará el suceso y agregó que "el Grupo de Ataque del Portaviones Harry S. Truman y el ala aérea embarcada se mantienen en plena capacidad para cumplir su misión".

