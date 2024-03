Blinken aterrizó en Israel para impulsar una tregua y más ayuda para Gaza

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó este viernes a Israel en una escala improvisada de su sexta gira por Oriente Medio desde que comenzó la guerra en la Franja de Gaza, con la intención de impulsar un acuerdo de tregua y la entrada de más ayuda humanitaria al enclave.

El jefe de la diplomacia estadounidense aterrizó poco después de las 10.30 hora local (5.30 hora chilena) en el aeropuerto de Tel Aviv, ciudad en la que tiene previsto reunirse con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y otros altos cargos del gobierno israelí y del gabinete de guerra.

Israel es la última parada de esta nueva gira regional, que esta vez lo llevó a Arabia Saudí el miércoles y a Egipto el jueves, donde reiteró su llamado a un alto el fuego y dio esperanzas sobre un eventual acuerdo de normalización entre Israel y el reino saudí.

"Las diferencias se están acortando y seguimos presionando para lograr un acuerdo en Doha. Todavía queda un duro trabajo por hacer, pero sigo pensando que es posible", afirmó ayer Blinken en El Cairo junto con el ministro de Exteriores egipcio, Sameh Shukri, tras una reunión con sus homólogos de Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y el responsable de la Autoridad Palestina.

Israel envía hoy de nuevo a Doha al jefe del Mosad, David Barnea, para las negociaciones indirectas con Hamás para una acuerdo de tregua y canje de rehenes por presos.

El secretario de Estado también anunció ayer que EE.UU. presentará primera vez este viernes al Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para pedir "un alto el fuego inmediato" en la Franja, después de haber vetado tres veces resoluciones en esa dirección.

