El Gobierno israelí aprueba reconocer 19 nuevos asentamientos en Cisjordania

El Gabinete de seguridad israelí aprobó este domingo reconocer 19 nuevos asentamientos en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, según confirmó el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien lideró la propuesta junto al ministro de Defensa, Israel Katz.

"Estamos bloqueando el establecimiento de un Estado terrorista palestino sobre el terreno", celebró Smotrich en un comunicado, en el que añadió que entre estas nuevas colonias están las de Ganim y Kadim, al oeste de la ciudad palestina de Yenín, y que fueron evacuadas en 2005.

Con esta decisión, el número total de asentamientos, ilegales según el derecho internacional, reconocidos durante el mandato de Smotrich asciende a 69.

El ministro de Finanzas, quien reside en un asentamiento en Cisjordania, afirmó que la decisión "corrige una dolorosa injusticia después de 20 años" -en alusión a la llamada "ley de desconexión" de 2005- y añadió: "El pueblo de Israel está regresando a su tierra, construyéndola y fortaleciendo su control sobre ella".

El pasado mayo, el Ejército israelí -que controla Cisjordania- autorizó el regreso de ciudadanos israelíes a las colonias de Sa-nur, Ganim y Kadim, a las que les había prohibido entrar desde entonces. Esta decisión se tomó en represalia después de que tres Estados -España, Noruega e Irlanda- anunciaran el reconocimiento formal del Estado de Palestina.

Se estima que más de 500.000 colonos viven actualmente en Cisjordania, ocupada por Israel desde la guerra de 1967, y otros 200.000 viven en Jerusalén Este, costado oriental de la ciudad ocupado y anexionado por Israel.