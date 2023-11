Entró el primer camión con combustible a Gaza desde el inicio de la guerra

Un camión con unos 25.000 litros de combustible entró hoy a la Franja de Gaza desde Egipto, el primero desde que el 7 de octubre pasado comenzó la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás, informó hoy a EFE una fuente del cruce terrestre de Rafah.

Los 25.000 litros de combustible serán entregados a las misiones de la ONU, indicó la fuente -que pidió el anonimato- sin especificar cual de ellas la recibirá, y añadió que se prevé la entrada de más camiones de combustible para Naciones Unidas en los próximos días desde Egipto.

Por su parte, la cadena de televisión egipcia Al Qahera News, cercana al Gobierno egipcio, aseguró que el camión ya cruzó a la parte palestina.

Trabajadores de la Media Luna roja egipcia aseguraron a la cadena desde el paso de Rafah que la entrada de este combustible es un "gran alivio" para la población gazatí, en asedio desde que comenzó la guerra entre el grupo islamista Hamás e Israel.

Ayer, un camión de combustible llegó al paso de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, para cargar los camiones de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), informaron fuentes humanitarias a EFE.

El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, reiteró anoche en un comunicado que "el depósito está vacío" y que "sin combustible, la operación humanitaria en Gaza está llegando a su fin", pese a haber estado racionando el suministro de combustible durante las últimas semanas y a haber accedido a unas reservas limitadas dentro de la Franja en coordinación con las autoridades israelíes.

En tanto, el director de la UNRWA en Gaza, Thomas White, lamentó que el combustible recibido hoy en el enclave ha sido restringido por Israel y no se dirigirá para "el agua ni para los hospitales".

"Acabamos de recibir 23.027 litros de combustible de Egipto (medio camión cisterna) pero su uso ha sido restringido por las autoridades israelíes solo para transportar ayuda desde Rafah. No hay combustible para el agua ni para los hospitales", aseveró en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

"Esto es sólo el 9% de lo que necesitamos diariamente para mantener las actividades para salvar vidas", sentenció.

#Gaza 👇 fuel. This is the equivalent of half a truck! not at all enough! Much more is needed. Fuel is being used as a weapon of war, this most stop 👇 🛑⛽️ https://t.co/c6coq7Ifyj