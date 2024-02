Estrella de "Stranger Things" alega boicot por defender a Israel en las redes

Brett Gelman, conocido por su participación en la serie 'Stranger Things', calificó como "antisemita" la suspensión de dos presentaciones de su libro 'The Terrifying Realm of the Possible: Nearly True Stories' tras posicionarse públicamente a favor de Israel en el marco de la ofensiva sobre la Franja de Gaza.

"Las librerías cancelaron la gira debido a la intimidación de los manifestantes (propalestinos). No me dieron muchos detalles específicos ... Definitivamente creo que es por mi apoyo a Israel y por el hecho de que soy judío", dijo el actor de 47 años a The New York Post este viernes.

El intérprete tenía previsto promocionar su debut literario en marzo en San Francisco (California) y Winnetka (Illinois), y la cancelación de ambos eventos fue interpretado por él como "un acto completamente antisemita" resultado del apoyo explícito que ha manifestado hacia Israel.

Además de ser conocido por su papel de Murray Bauman en la serie de la factoría Netflix, Gelman también ha destacado por participar en proyectos como 'Fleabag', o por protagonizar la película 'Lemon', de Janicza Bravo.

El intérprete tenía previsto promocionar su primer libro en marzo en California e Illinois (Crédito de la foto: Netflix).

Gelman aún tiene pactadas presentaciones en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles, más una cita virtual durante el mes de marzo, pero confesó que no descarta que, supuestamente debido a la presión de defensores de la causa palestina, estos eventos también pudieran ser cancelados.

"No me sorprendería que se encontraran con el mismo tipo de intimidación, pero espero que esas dos sedes no consideren necesario cancelar los actos", ahondó Gelman.

El intérprete ha utilizado sus redes sociales activamente en apoyo a las víctimas israelíes del ataque que el brazo armado del grupo islamista palestino Hamás perpetró sobre Israel el pasado 7 de octubre, en el que fueron asesinadas 1.200 personas.

La brutal contraofensiva israelí, que se mantiene hasta el día de hoy, ha segado la vida ya de más de 27.700 palestinos y ha dejado más de 67.000 palestinos heridos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.