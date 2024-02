Israel acusa que combatientes de Hamás usaron la sede de agencia ONU en Gaza

El comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, negó este sábado cualquier conocimiento de un túnel bajo su sede en Gaza y dijo que la organización inspeccionó las instalaciones un mes antes de los ataques de Hamás.

El Ejército israelí hizo hoy nuevas acusaciones, mediante un comunicado y un video, de que los combatientes del grupo islamista palestino Hamás emplearon oficinas de la sede de la UNRWA en el norte de Gaza para sus operaciones y mostró armamento supuestamente hallado en su interior.

También indicó que un túnel de 700 metros de largo y a 18 metros de profundidad que pasaba por debajo de la sede de la UNRWA tenía su infraestructura eléctrica conectada a las instalaciones de la agencia.

Lazzarini dijo a través de un mensaje en la red social X que la agencia de la ONU "no sabía qué hay bajo su sede en Gaza", que ha tenido conocimiento del túnel por las noticias en los medios y que no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre el mismo por parte de las autoridades israelíes.

Agrega que no puede "confirmar o comentar" sobre esa información porque el personal de UNRWA dejó la sede en Gaza el 12 de octubre, cuando se intensificaron los bombardeos, y no ha usado las instalaciones ni es consciente de ninguna actividad allí desde entonces, excepto del despliegue de tropas israelíes, por referencias de los medios.

Lazzarini señala que mientras no había un "conflicto activo", la UNRWA inspeccionaba sus instalaciones por dentro cada trimestre y que la última inspección de sus instalaciones en Gaza "se completó en septiembre de 2023", un mes antes de los ataques que han propiciado el conflicto en curso.

