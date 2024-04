Israel mató a siete trabajadores de organización humanitaria en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, admitió este martes que el Ejército israelí mató de forma "no intencionada" a los siete trabajadores humanitarios de World Central Kitchen (WCK) que fallecieron en la madrugada en la Franja de Gaza.

"Por desgracia, en el último día hubo un caso trágico en el que nuestras fuerzas alcanzaron de forma no intencionada a gente inocente en la Franja de Gaza", dijo Netanyahu en un mensaje de agradecimiento al equipo sanitario que le operó de una hernia el lunes, después de recibir el alta.

El primer ministro reiteró que el suceso será investigado de forma exhaustiva, y defendió que este tipo de cosas "suceden en la guerra". "Haremos todo lo posible para que no vuelva a suceder", añadió.

Poco antes, el Ejército israelí anunció que será una entidad militar independiente, el Mecanismo de Investigación y Evaluación de Hechos, el que investigará el ataque, que ha llevado a la ONG a suspender sus operaciones en la región.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), Daniel Hagari, explicó en un mensaje que ha hablado personalmente con el chef José Andrés, fundador del grupo humanitario, para expresarle sus condolencias por las muertes de los trabajadores.

El ataque causó la muerte de siete trabajadores de la ONG, entre ellos cuatro de nacionalidad extranjera: un británico, un polaco, un australiano y un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense-canadiense.

REINO UNIDO, AUSTRALIA Y POLONIA CRITICAN A ISRAEL

El Gobierno del Reino Unido expresó su profunda preocupación por la noticia de la muerte de un cooperante británico entre los siete fallecidos: "Ya instamos a Israel a hacer más para proteger a los civiles y permitir que la ayuda humanitaria llegue a Gaza", declaró la ministra de Educación, Gillian Keegan, a la BBC.

Otro de los Gobiernos directamente concernidos, el de Australia, dijo por boca de su primer ministro, Anthony Albanese, que ha pedido a Israel "rendir cuentas" por la muerte de una trabajadora humanitaria. El Ejecutivo de Camberra ya ha contactado "directamente" con el Gobierno israelí para esclarecer este suceso "completamente inaceptable" y que va "más allá de cualquier circunstancia razonable", explicó Albanese a periodistas en la ciudad de Brisbane.

"Australia espera una total rendición de cuentas por la muerte de trabajadores humanitarios que es inaceptable", remarcó el mandatario al insistir en que se trata de "una tragedia que nunca debió ocurrir".

"Si una de las organizaciones benéficas que trabajan sobre el terreno ha suspendido sus operaciones, es profundamente preocupante", agregó.

En cuanto a Polonia, su ministro de Exteriores, Radoslaw Sikorski, informó este martes de que ha exigido a Israel explicaciones en torno al ataque y añadió que su país "no aprueba que no se respete el derecho internacional humanitario y no se proteja a los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios".

Entre los rivales de Israel, el grupo islamista palestino Hamás condenó el ataque israelí y dijo que "este crimen confirma que la ocupación sigue insistiendo en su política de asesinatos sistemáticos contra civiles indefensos y contra los equipos internacionales de ayuda y organizaciones humanitarias".

World Central Kitchen is devastated to confirm seven members of our team have been killed in an IDF strike in Gaza. Read our full statement on the loss of our team members here: https://t.co/gsijamzfMU pic.twitter.com/PtQCxX5XrW