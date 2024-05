Israel ofreció un nuevo acuerdo de alto el fuego a Hamás, anunció Biden

Israel ofreció a Hamás una nueva propuesta de acuerdo para un alto el fuego duradero de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, a cambio de la liberación de todos los rehenes que el grupo islamista palestino mantiene secuestrados, anunció este viernes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

"Después de una intensa actividad diplomática, llevada a cabo por mi equipo, en conversaciones con líderes de Israel, Catar, Egipto y otros países de Medio Oriente, Israel ha ofrecido una nueva propuesta integral para un alto al fuego duradero y la liberación de todos los rehenes", adelantó desde la Casa Blanca.

Según el mandatario, la propuesta, que ya fue enviada a Hamás a través de la intermediación de Catar, tendría tres fases.

La primera constaría de seis semanas en las que habría un alto el fuego completo, se retirarían las tropas israelíes de todas las áreas pobladas de la Franja y serían liberados varios rehenes, entre ellos mujeres, ancianos y heridos, a cambio de la excarcelación de centenares de prisioneros palestinos.

Durante ese periodo, Israel y Hamás deberían negociar los detalles de la segunda fase, que implicaría "el fin permanente de las hostilidades", la liberación del resto de rehenes, incluidos soldados, y la retirada del Ejército israelí de la Franja, detalló Biden.

Según el mandatario estadounidense, esta segunda etapa necesitaría una negociación muy intensa, de manera que "el alto el fuego continuará vigente siempre que las conversaciones se mantengan", dijo.

La tercera y última fase comprendería un "gran plan de reconstrucción" del enclave palestino, y la devolución de los cuerpos de los rehenes asesinados.

"Esta es la oferta que está ahora sobre la mesa. Es lo que hemos estado pidiendo y lo que se necesita", resaltó Biden.

Israel has now offered a roadmap to an enduring ceasefire – and the release of all the hostages.



Yesterday, this proposal was transmitted by Qatar to Hamas.



Today, I want to lay out its terms for the world. pic.twitter.com/0cdypBP9wb