Israel rescató a cuatro rehenes en operativos en el centro de la Franja de Gaza

El Ejército israelí rescató este sábado a cuatro rehenes en dos lugares del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, donde han llevado a cabo intensos ataques en los que han muerto al menos 50 palestinos.

Los rehenes rescatados con vida son Noa Argamani, de 25 años, Almog Meir Jan, de 21, Andrey Kozlov, de 27, y Shlomi Ziv, de 40, que fueron secuestrados por Hamás en el festival de música 'Nova' el 7 de octubre.

"Se encuentran en buenas condiciones médicas y han sido trasladados al Centro Médico 'Sheba' Tel-HaShomer para realizar más exámenes", indicó el Ejército en un comunicado.

Tanto el presidente Isaac Herzog, como el primer ministro, Benjamín Netanyahu, hablaron con la rehén rescatada Noa Argamani, cuya liberación fue ampliamente demandada por Israel por razones humanitarias, ya que su madre se encuentra enferma de cáncer en estado terminal.

"Te abrazo en nombre de toda la nación de Israel", le dijo Herzog, mientras que Argamani aseguró estar "muy emocionada" y feliz de volver a hablar en hebreo en su conversación con Netanyahu, difundida por su oficina.

"En hebreo y en casa, lo cual también es importante. No nos rendimos contigo ni por un momento. No sé si ustedes lo creyeron, pero nosotros lo creímos y me alegro de que haya sucedido", le respondió el primer ministro. "Mejora con tu familia y abraza también a tu madre", añadió.

OPERATIVO CONJUNTO DE ISRAEL

La operación se llevó a cabo entre tropas del Ejército, agentes del Shin Bet y la fuerza policial de élite Yamam, en dos puntos en el corazón de Nuseirat, donde el Gobierno de Gaza denunció poco antes decenas de muertos y heridos en intensos bombardeos, al menos 50 de momento.

El vocero del Ejército, Daniel Hagari, indicó que durante la operación las tropas "enfrentaron amenazas", y un agente de la fuerza Yaman resultó seriamente herido, confirmó la Policía.

"En una heroica actividad operativa, nuestros combatientes lograron liberar a cuatro rehenes del cautiverio de Hamas y devolverlos a su hogar en Israel", celebró el ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien siguió la operación desde la sala de mando que se llevó a cabo "bajo intenso fuego".

El jefe de la oposición, el centrista Yair Lapid, también celebró el regreso, que consideró "una gran luz en la terrible oscuridad", y felicitó a las fuerzas de seguridad por esa "operación audaz y valiente".

"Es un triunfo milagroso. Ahora, con la alegría que inunda a Israel, el Gobierno israelí debe recordar su compromiso de recuperar a los rehenes que aún retiene Hamás: los que viven para su rehabilitación, los asesinados para su entierro", exigió el Foro de Familias de Rehenes y Secuestrados.

TODAVÍA QUEDAN 116 REHENES EN EL ENCLAVE PALESTINO

Con este rescate, de los 251 secuestrados el 7 de octubre, quedan en el enclave 116 cautivos, al menos 40 de ellos muertos según Israel -más de 70 según Hamás-; mientras que hay otros cuatro rehenes desde hace años, de ellos dos muertos.

Desde que comenzó la guerra, Israel y Hamás solo lograron un acuerdo de tregua de una semana a finales de noviembre, que permitió liberar a 105 rehenes a cambio de 240 prisioneros palestinos; mientras ahora hay una propuesta sobre la mesa anunciada por el presidente de EEUU, Joe Biden, la semana pasada.

Además, cuatro rehenes fueron liberados por Hamás en octubre; siete rescatados por el Ejército; mientras que se han recuperado los cuerpos de 20 rehenes, tres de los cuales mataron por error las tropas israelíes.

La última vez que Israel rescató rehenes con vida fue en febrero en Rafah, cuando liberó a dos hombres argentino-israelíes; además de una soldado en el norte de la Franja en noviembre.

El mes pasado Israel recuperó los cuerpos de siete rehenes en varias operaciones en el campo de refugiados de Yabalia, la mayoría de ellos también secuestrados en el festival Nova; y la semana pasada confirmó la muerte de cuatro rehenes -todos hombres de avanzada edad- muertos en cautiverio, aunque sus cuerpos siguen retenidos en la Franja.