Lula: "Ya no hay excusas para impedir que Palestina se una a la ONU"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este jueves en El Cairo la presencia de Palestina en Naciones Unidas "como miembro de pleno derecho", después de pedir "poner fin a la matanza" de los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza.

"Ya no hay excusas para impedir que Palestina se una a la ONU como miembro de pleno derecho", dijo el jefe de Estado brasileño en la sede de la Liga Árabe ante representantes de los 22 Estados que componen dicho organismo.

Lula consideró que "no habrá paz hasta que haya un Estado palestino dentro de las fronteras mutuamente acordadas y reconocidas internacionalmente, que incluyen la Franja de Gaza y Cisjordania, con Jerusalén Este como su capital".

Apuntó que la decisión sobre la existencia de un Estado palestino independiente fue tomada hace 75 años por Naciones Unidas y ahora es tiempo para reanudar las negociaciones de paz, que definió como una causa universal que cuenta con el apoyo de Brasil.

"Las operaciones terrestres en la región de Rafah, ya superpoblada, presagian nuevas calamidades y son contrarias al espíritu de las medidas cautelares de la Corte (Internacional de Justicia). Es urgente poner fin a la matanza. La posición del Brasil es clara", añadió.

