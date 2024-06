Netanyahu, listo para un "acuerdo parcial" pero "no para detener la guerra"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró en una entrevista a última hora del domingo estar "preparado para un acuerdo parcial" con Hamás para lograr el retorno de parte de los rehenes que continúan secuestrados en Gaza, pero insistió en que no pondrá fin a la guerra hasta destruir al grupo islamista.

"Estamos obligados a continuar luchando tras una pausa para lograr nuestra meta de destruir a Hamás", defendió el político en el programa "Los patriotas", de la cadena del derechista Channel 14, en su primera entrevista en un medio hebreo desde el 7 de octubre.

Poco después de su emisión, la Oficina del Primer Ministro envió un comunicado clarificando que "es Hamás quien se opone al acuerdo, no Israel", ante las críticas surgidas hacia Netanyahu por sus declaraciones, en las que se reprochó al líder israelí su intención de sostener el conflicto en lugar de ceder para concretar la tregua.

"El primer ministro ha dejado claro que no abandonaremos Gaza hasta el retorno de los 120 rehenes, vivos y muertos", zanjó el comunicado.

Prime Minister's Office Statement:



It is Hamas which opposes a deal, not Israel. Prime Minister Netanyahu has made it clear that we will not leave Gaza until we return all 120 of our hostages, living and deceased.