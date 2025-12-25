Pese a retractación, ministro de Defensa israelí insiste en que habrá asentamientos en Gaza

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, reiteró este jueves su intención de establecer asentamientos israelíes en el norte de la Franja de Gaza, enclave palestino donde aún quedan tropas apostadas pese al alto el fuego.

"Israel nunca abandonará el territorio de Gaza", declaró el ministro en una conferencia educativa organizada por el periódico sionista religioso Makor Rishon, que compartió en su canal de X estas declaraciones.

"Incluso después de la disolución de Hamás, se mantendrá una importante zona de seguridad que rodeará Gaza en zonas controladas para proteger el asentamiento. Y en la parte norte, según mi visión, será posible establecer asentamientos de forma ordenada cuando llegue el momento", añadió.

Hace tan solo dos días, antes de retractarse, Katz ya dijo públicamente durante un encuentro en el asentamiento de Beit El (cerca de Ramala, en territorio palestino ocupado) que Israel nunca se retirará de toda la Franja de Gaza, según recogieron medios locales.

Horas después, el Ministerio de Defensa se retractó de las palabras de Katz, alegando que se referían "únicamente a un contexto de seguridad".

"El gobierno (israelí) no tiene intención de establecer un asentamiento en la Franja de Gaza", dice el nuevo texto.

Katz: Política de expansión en Cisjordania es "soberanía práctica"

La segunda fase del alto el fuego en Gaza -que pende en un limbo y no tiene fecha de implementación concreta- recoge la retirada total de las tropas israelíes; además del desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición.

En esta misma conferencia, según recoge el diario israelí Haaretz, Katz también se refirió a la política actual de expansión de asentamientos en Cisjordania ocupada, la cual calificó de "soberanía práctica".

"Es imposible ahora, debido a las circunstancias, declarar la soberanía (sobre el territorio palestino de Cisjordania). Soberanía práctica significa... (evacuar) a los palestinos de los campamentos terroristas, estacionar allí a las Fuerzas de Defensa de Israel y establecer asentamientos", detalló.