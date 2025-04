Quintana: "Chile lamentablemente ha sido parte en propagar el antisemitismo"

En El Primer Café de Cooperativa, el presidente del oficialista Partido Por la Democracia (PPD), el senador Jaime Quintana, calificó este miércoles la situación en la Franja de Gaza como "masacre" pero evitó utilizar el término de "genocidio", al tiempo que apuntó a la responsabilidad parental en el uso de niños como escudos humanos en el conflicto de Hamás con Israel, que ya suma más de 50.000 muertos en el enclave, la mayoría mujeres y menores.

"Lo que hay en Gaza hoy en día es una masacre, por supuesto, yo creo que no califica como genocidio", opinó el dirigente, que puntualizó que "los genocidios tienen otras características: es el intento de erradicar un pueblo. Acá se está luchando con terroristas".

"Lamentablemente, hay muchos inocentes muertos, mujeres también, y los principales responsables de cuidar a esos niños son sus propios padres, que los usan muchas veces como escudos humanos", señaló Quintana.

El timonel PPD aseguró que su afirmación sobre los escudos humanos "es producto de lo que he estudiado, no lo estoy inventando. En materia de conflictos donde hay muertes yo no me guío por caricaturas, ni me guío por redes sociales".

"Este es un conflicto de larga data, un conflicto milenario, un conflicto de componentes religiosos, ¿quién puede dudar de eso? Y de que hay escudos humanos, pero por favor... Si esto está escrito desde la guerra de Gaddafi. Ya Gaddafi ocupaba a los niños con las llaves que se iban al cielo y 300.000 niños que los echaban adelante en la guerra para que fueran los que hicieran detonar las bombas y después iba el ejército", sostuvo el senador.

Antisemitismo y "errores" del Gobierno

Quintana expresó preocupación por el aumento del antisemitismo en Chile y resaltó la importancia de abordar estos temas con convicción y "no sea sobre la base del activismo".

En ese sentido, relevó las palabras del fallecido papa Francisco en el contexto de la guerra en Gaza: "La respuesta y el derramamiento de sangre al cual se refiere el papa es brutal", dijo el parlamentario.

Admitió que "a ratos también he tenido diferencias en la política hacia el Medio Oriente de parte de este Gobierno. No es un misterio para nadie, lo he conversado con el propio Gobierno. Creo que se han cometido errores, por supuesto hay horrores en la guerra, naturalmente, pero el papa no desconoce cómo se origina una guerra, y, por lo tanto, hay que reconocer que hay hechos terroristas".

A juicio del senador oficialista, "Chile lamentablemente ha sido parte en propagar el antisemitismo, y a veces las expresiones, las declaraciones del Gobierno (han ido en esa línea)".

"Esto no es nuevo: esto ha sido materia de discusión, desde cuando no se le reconocen las cartas credenciales a un embajador (de Israel) antes de que partiera la guerra, son señales que finalmente lo que genera es hostilidad en las comunidades", alertó.

Llamado a la prudencia desde la DC

En El Primer Café, la exministra Alejandra Krauss, secretaria general de la Democracia Cristiana (DC), reaccionó a los dichos de Quintana y afirmó que "debemos ser súper prudentes en abordar este conflicto dolorosísimo".

"(En) países como los nuestros, en que tenemos una tradición de encuentro de pueblos, del pueblo palestino y el pueblo israelí, en que construimos una amistad y que hemos sabido ser capaces de construir un futuro, una convivencia con ambos pueblos, riquísima, que han aportado en la construcción de la cultura y nuestra sociedad hoy día, debemos ser tremendamente prudentes para enfrentar y aportar a un conflicto durísimo, que realmente es brutal, que debe encontrar una salida pacífica, porque son miles y miles los muertos, las familias desgarradas, y que afecta a ambos pueblos, a ambos países", indicó la dirigenta.

Desde la derecha, en tanto, el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, también comentó la declaración del timonel PPD: "Yo empatizo con las realidades de quienes viven ese conflicto y, por lo tanto, no puedo sostener afirmaciones como la del senador Quintana de que los padres usan a sus hijos como escudos humanos".

"Eso es algo que a mí me queda muy lejos, lo encuentro durísimo", indicó el dirigente de Chile Vamos en El Primer Café.

Asimismo, Santa Cruz defendió que "el coraje" necesario para encontrar soluciones a los conflictos, ya sean armados o políticos, implica "sentarse a hablar con otro que piensa distinto".