Rafah: 360 mil gazatíes huyen de Rafah mientras recrudece la ofensiva israelí

Israel expande su operación militar en Rafah, extremo sur de la Franja de Gaza, donde en una semana han huido de la violencia unos 360 mil gazatíes; mientras sus tropas recrudecen su ofensiva en el campo de refugiados de Jabalia, en el norte, donde hoy murieron al menos 25 personas.

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) estimó en unas 360 mil personas las que han dejado esa ciudad desde la primera orden de evacuación del Ejército israelí el pasado lunes, mientras la artillería penetra cada vez más en el interior de la urbe, que acogía a 1,4 millones de gazatíes, la mayoría desplazados del resto de la Franja.

"Mientras tanto, en el norte de Gaza los bombardeos y otras órdenes de evacuación han creado más desplazamientos y miedo para miles de familias", indicó la UNRWA en su cuenta de X.

Families & children, returning to @UNRWA schools in Khan Younis to seek "safety" & "shelter".



Extensive damage from where these @UN facilities have already been impacted. There is no water available in Khan Younis.



A new level of desperation, unfolding under the world's watch. pic.twitter.com/mtaEy5TMEz