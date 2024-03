Relatora ONU: El silencio del mundo ante Israel ha permitido un genocidio en Gaza

La relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, culpó a la comunidad internacional de permitir con su inacción que Israel cometa actualmente un genocidio en Gaza, al presentar ante el Consejo de Derechos Humanos un informe en el que ve "motivos razonables" para creer que se está cometiendo ese delito de lesa humanidad en la franja.

"La comunidad internacional no puede seguir ignorando el proyecto de Israel, que es el de librarse de Palestina y los palestinos en desafío a la ley internacional", subrayó la experta italiana en su presentación del informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Agregó que "al no exigir a Israel que rinda cuentas, el mundo ha permitido que el genocidio se extienda por Gaza", por lo que urgió a la comunidad internacional a que "cumpla sus obligaciones, lo que pasaría por la imposición de un embargo de armas y sanciones a Israel".

Albanese presentó un informe, ya adelantado a la prensa el lunes, que bajo el título "Anatomía de un genocidio" considera que hay evidencias razonables para concluir que Israel está cometiendo al menos tres "actos genocidas" definidos como tales en la convención internacional que desde 1948 busca prevenir y sancionar ese delito.

"Cuando las intenciones genocidas son tan claras y ostentosas como ocurre en Gaza, no podemos mirar hacia otro lado, debemos confrontarlo, evitarlo y castigarlo", aseguró.

"Inexplicablemente, en lugar de intentar evitar esto, una minoría de poderosos Estados miembros de la ONU han brindado ayuda militar, económica y política para estas atrocidades", lamentó Albanese.

