Tras orden de arresto, Netanyahu defiende ofensiva en Gaza y Hamás celebra

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que "no hay nada más justo que la guerra que Israel libra en Gaza", tras la orden de arresto emitida este jueves por la Corte Penal Internacional (CPI) contra él, y sostuvo que "ninguna resolución antiisraelí impedirá que el Estado de Israel proteja a sus ciudadanos".

La autoridad acusó a la corte de La Haya de ser un "organismo político parcial y discriminatorio" y tildó la acusación contra él de "absurda y falsa".

Netanyahu insistió en que "no hay nada más justo" que la actual guerra en Gaza, que ha causado más de 44.000 muertos; "después de que la organización terrorista Hamás lanzara un ataque asesino y llevara a cabo la mayor masacre cometida contra el pueblo judío desde el Holocausto".

"Ninguna resolución antiisraelí impedirá que el Estado de Israel proteja a sus ciudadanos. No cederé a la presión, no retrocederé y no me retiraré hasta que se alcancen todos los objetivos bélicos fijados por Israel al inicio de la campaña", aseveró.

"La decisión fue tomada por un fiscal jefe corrupto que intenta salvar su pellejo de los graves cargos que se le imputan por acoso sexual, y por jueces parciales motivados por el odio antisemita hacia Israel", acusó el primer ministro sobre Karim Khan, a quien se le abrió la semana pasada una investigación por "conducta sexual inapropiada".

La Sala de Cuestiones Preliminares rechazó por unanimidad las impugnaciones presentadas en septiembre por Israel, que negaba la jurisdicción de la CPI sobre la situación en el Estado de Palestina en general, y sobre los ciudadanos israelíes en particular.

Hamás afirma que "la justicia está con nosotros"

Por su parte, la organización islamista Hamás celebró -mediante un comunicado- la decisión de la CPI, que también requirió al exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, apuntando que "la justicia internacional está con nosotros contra la entidad sionista".

Izzat al Rishq, miembro del buró político de la organización, aseguró que esta decisión de la CPI expone "el verdadero rostro terrorista" de Israel en beneficio de los palestinos, así como que su causa y objetivo de liberación "son inevitables".

"El Estado ocupante (Israel) se enfrenta a la verdad, contradice el concepto de justicia y choca con los valores humanos", sentenció Al Rishq.

En otro comunicado, Hamás acusó a Estados Unidos de obstruir la decisión de la CPI durante meses, "aterrorizando al tribunal y sus jueces".

Los islamistas apreciaron la decisión como un importante precedente histórico "y una corrección de un largo camino de injusticia histórica" contra el pueblo palestino.

"Hacemos un llamado a la CPI para hacerle rendir cuentas a todos los líderes criminales de la ocupación, sus ministros y oficiales", dijo la organización, que gobierna en Gaza.

Por último, Hamás llamó a todos los países del mundo a cooperar con la Corte para enjuiciar a ambos políticos israelíes y trabajar para poner fin a la ofensiva en Gaza, pues según Basem Naim, también parte del buró político, la decisión sigue siendo "limitada y simbólica si no recibe el apoyo con todos los medios posibles por parte de todos los países del mundo".