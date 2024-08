Turba de colonos israelíes incendió y atacó a disparos una aldea palestina

Un palestino fue asesinado este jueves por colonos israelíes, que le dispararon con armas de fuego, en el área de Qalqilya, norte de Cisjordania ocupada, que vive su peak de violencia en dos décadas, no solo por enfrentamientos con tropas, sino también con colonos.

El Ministerio de Sanidad de Gaza identificó a la víctima como Rashid Mahmud Sadda, de 23 años, mientras que otro joven palestino está gravemente herido en el pecho.

Unos 50 colonos israelíes enmascarados invadieron la aldea palestina de Jit, incendiando al menos cuatro casas y seis vehículos, según medios hebreos.

"El terrorismo judío mesiánico está decidido a incendiar el territorio y a imponer una campaña regional difícil e innecesaria sobre Israel", condenó el líder del partido Laborista de Israel, el izquierdista Yair Golan.

La agencia oficial de noticias palestina Wafa informó de que colonos armados entraron en esa aldea, incendiando varios vehículos y abriendo fuego contra varios palestinos, matando a uno e hiriendo a otro.

La Media Luna Roja palestina atendió al herido por disparos en el pecho y lo trasladó al hospital Rafidia de Nablus, donde su estado fue catalogado como crítico.

🚨Breaking | Hundreds of Israeli settlers, armed with assault rifles and Molotov cocktails, are currently carrying out a pogrom against the Palestinian village of Jit, east of Qalqilia in the West Bank. Injuries are being reported among Palestinians defending their homes and… pic.twitter.com/BX6XCZTnlp

Complete Chaos tonight within the City of Jit in the West Bank, after it was Stormed earlier by Dozens of Israeli Nationals wearing Masks and armed with Batons, Rocks, and Molotov Cocktails. With a Car being Burned and several Buildings suffering Significant Damage before the… pic.twitter.com/NVxGL1a48f