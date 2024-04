UNRWA: Somos la columna vertebral de la ayuda en Gaza

La directora ejecutiva del comité español de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Raquel Martí, se refirió en Cooperativa al momento que vive la organización tras la acusación de Israel sobre que trabajadores participaron en el ataque del 7 de octubre, lo que derivó en la pérdida de financiamiento.

La denuncia de Israel derivó en dos investigaciones: una del Departamento de Asuntos Internos de la ONU que busca encontrar las pruebas para incriminar a los 12 trabajadores de la agencia -que concluirá en marzo de 2025- y otra de la exministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, para determinar la neutralidad e la agencia.

Los resultados de este último fueron presentados durante esta semana y estableció que UNRWA debe mejorar su neutralidad, pese a que también fue considerada como "irremplazable e indispensable para el desarrollo humano y económico de los palestinos".

Ante esto, Martí señaló que el informe "lo que viene a reafirmar es que efectivamente UNRWA cuenta con todos los procedimientos y mecanismos para garantizar su neutralidad. Y es más, la misma exministra asegura que UNRWA tiene más mecanismo, protocolos y políticas de neutralidad que cualquier agencia de naciones unidas".

La representante de la ONU en Gaza señaló que las recomendaciones dadas por el informe las van a implementar "lo más rápido posibles, porque somos los primeros en querer mantener nuestra neutralidad", apuntando a que son una agencia de 33 mil trabajadores con labores tanto en Gaza, como en otras zonas conflictivas de Medio Oriente.

Al respecto de la acusación israelí, Martí dijo que Colonne destacó que UNRWA cuenta con procedimientos importantes como "entregar a Israel el listado de nuestros trabajadores. Ellos tienen sistemas de inteligencias que pueden detectar si cualquiera de nuestros trabajadores está inmerso en algún grupo criminal o grupo armado, sin embargo, nosotros este listado lo entregamos en mayo de 2023 en Israel y este nos hizo ninguna advertencia que en nuestras filas hubiera miembros de Hamás".

"Israel no ha entregado en ningún momento a la agencia o los donantes (de UNRWA) las pruebas que dice tener en contra de nuestros trabajadores. Esperamos que colabore con esta investigación y que comparta esas pruebas para poder determinar si es concluyente", afirmó.

PÉRDIDA DE FINANCIAMIENTO

Por otro lado, Martí también se refirió a la pérdida de financiamiento de diferentes países tras la acusación del Estado judío, que "sin ver las pruebas, solo con la palabra de Israel, decidieron retirar la donación a UNRWA. Dieciséis de nuestros grandes donantes".

No obstante, reparó en que "tras haber analizado los procedimientos que UNRWA puso en marcha (tras la acusación), por ejemplo, lo primero que hizo fue recibir los contratos de nuestros trabajadores como medida cautelar, muchos donantes recapacitaron y decidieron restituir los fondos", antes de la publicación del informe, lo que destaca como una muestra de confianza.

Por otro lado, países como Estados Unidos, Inglaterra e Italia no han restituido la financiación. Por su parte, EE.UU. aprobó una ley para no financiar a la agencia hasta marzo de 2025, "desde luego, confirma que no es una cuestión de neutralidad de la agencia, sino que es una decisión política de Estados Unidos no financiar a UNRWA", dijo Martí.

"SOMOS LA COLUMNA VERTEBRAL DE LA AYUDA EN GAZA"

Ante la noticia de un nuevo paquete de ayuda de Estados Unidos a Israel en el que habría algún financiamiento al fondo del Programa Mundial de Alimentos, Martí señaló que es importante que la ayuda sea canalizada hacia Gaza.

"No importa a través de qué organismo, todos trabajamos en coordinación. De hecho, UNRWA es la columna vertebral de la ayuda en Gaza. Nosotros somos los que proporcionamos la logística a todas las agencias de Naciones Unidas, somos los que estamos encargados de entrar la ayuda humanitaria porque contamos con los almacenes, camiones y el personal humanitario", aclaró.

En esa línea, dijo que "tenemos 3.000 trabajadores en marcha en Gaza de los 13 mil que teníamos antes que iniciara la ofensiva militar israelí. Evidentemente, es necesario que entre la ayuda en Gaza, no importa a quién se la entregue Naciones Unidas".

Por otro lado, enfatizó que la ayuda también tiene que ser posterior al alto al fuego porque "hay mucho trabajo que hacer", indicando a las distintas organizaciones.

Destacó que UNRWA tiene programas de educación y hospitales para los refugiados por lo que es "insustituible por otra agencia de Naciones Unidas", porque "no tienen la experiencia ni el mandato" de ayudar a la población refugiada de Palestina, que se lo dieron exclusivamente a la agencia.