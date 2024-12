EEUU asegura haber matado a dos miembros del EI en Siria

Las fuerzas estadounidenses afirmaron este lunes haber matado a dos miembros del grupo yihadista Estado Islámico (EI) y herido a otro en Siria, con un "bombardeo de precisión".

"Los terroristas estaban desplazando una carga de armas que fueron destruidas en el bombardeo", que tuvo lugar en la provincia oriental de Deir al Zur, aseguró en la red social X el Mando Central estadounidense (CENTCOM), que actúa en toda la zona de Medio Oriente.

En esa zona, que hasta hace pocas semanas estaba bajo el control del régimen sirio y de las fuerzas rusas que lo apoyaban, las fuerzas estadounidenses ya llevaron a cabo un bombardeo similar el pasado jueves en el que murió un alto cargo del EI llamado Abu Yusif, alias "Mahmud".

Según CENTCOM, hay unos 8.000 miembros del EI detenidos en distintas prisiones en Siria, y uno de los objetivos del grupo yihadista es precisamente forzar su liberación.

El pasado jueves, el vocero del Pentágono, el general de brigada Patrick S. Ryder, aseveró que las tropas estadounidenses en Siria se duplicaron poco antes de la caída del expresidente Bachar Al Asad, y que actualmente suman 2.000 personas.

