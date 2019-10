La muerte de Al Bagdadi: un duro golpe al yihadismo, pero no su final

La muerte del líder del yihadista Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Bagdadi, durante una operación estadounidense en Siria supone un duro golpe para ese grupo terrorista, pero no su final, en opinión de dirigentes políticos mundiales.

De esta forma, tanto políticos como organizaciones internacionales bajan el tono y no cantan victoria, después de que Al Bagdadi se inmolase haciendo detonar un chaleco explosivo en un túnel cuando se vio cercado en la pequeña localidad de Barisha, en la provincia septentrional siria de Idlib.

"La muerte de Al Bagdadi es un golpe duro contra el Estado Islámico, pero solo es una etapa. El combate continúa con nuestros socios de la coalición internacional para que la organización terrorista sea derrotada definitivamente", afirmó en la red social Twitter el presidente francés, Emmanuel Macron, quien añadió que esa es la "prioridad" de Francia en la zona.

En el mismo sentido, el primer ministro británico, Boris Johnson, consideró: "La muerte de Al Bagdadi es un momento importante es nuestra lucha contra el terror, pero la batalla contra el demonio de Daésh (acrónimo en árabe del Estado Islámico) no ha terminado todavía".

El Reino Unido, añadió en Twitter, trabajará con sus socios de la coalición "a fin de poner fin a las actividades asesinas, bárbaras de Daésh de una vez por todas".

Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, opinó que la muerte de Al Bagdadi supone un "punto de inflexión en nuestra lucha conjunta contra el terrorismo" y recalcó que Ankara "seguirá apoyando los esfuerzos antiterrorista, como ha hecho antes".

En un segundo mensaje en la red social, Erdogan reiteró su postura de que las milicias armadas kurdas en Siria, las YPG y su organización hermana en Turquía, el Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), son igual de peligrosas que el Estado Islámico.

"Turquía, que ha pagado el precio más alto en la lucha contra el Dáesh, el PKK/YPG y otras organizaciones terroristas, se felicita de este suceso", escribió Erdogan y añadió: "Confío en que una lucha decidida contra el terrorismo, en línea con el espíritu de nuestra alianza, traerá la paz a toda la humanidad".

El primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, felicitó al presidente estadounidense, Donald Trump, por la operación contra Al Bagdadi, que consideró refleja la determinación compartida entre ambos países, y de todos los "Estados libres", de "luchar contra las organizaciones y estados terroristas".

"Este logro es un hito importante, pero la campaña (contra el EI) continúa", recalcó.

En la misma línea, la OTAN, que colabora con la coalición internacional que encabeza EEUU contra el Estado Islámico y forma a las fuerzas de seguridad de Irak para ayudarles a que ese grupo no vuelva a recuperar territorio en el país, indicó que se trata de un "paso significativo" en los esfuerzos contra el terrorismo internacional.

La Alianza Atlántica, según su secretario general, Jens Stoltenberg, "permanece comprometida con la lucha contra nuestro enemigo común, el Estado Islámico".

Fue Trump quien anunció este domingo la muerte de Al Bagdadi, considerado el terrorista número uno del mundo y objetivo de Washington desde que anunciase en 2014 el autoproclamado califato del Estado Islámico en amplias zonas de Siria e Irak.