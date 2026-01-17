Netanyahu acusa que EE.UU. no coordinó con Israel la formación de la Junta Ejecutiva para Gaza

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este sábado en un comunicado que el anuncio (de la Administración estadounidense) de la composición de la Junta Ejecutiva para Gaza no se coordinó con Israel.

"El anuncio de la composición de la Junta Ejecutiva de Gaza, subordinado a la Conferencia de Paz, no se coordinó con Israel y contradice su política", recoge el comunicado de la oficina del mandatario.

A raíz de ello, Netanyahu ordenó a su ministro de Exteriores, Gideon Saar, contactar con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abordar la situación.

El comunicado, con un tono crítico hacia la Administración estadounidense poco habitual, no ahonda en los desacuerdos del Gobierno israelí con la lista de miembros de la Junta anunciada por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Según el comunicado difundido por la Casa Blanca, la instancia sumará más integrantes en los próximos días.

Los miembros de la Junta Ejecutiva para Gaza

La Casa Blanca informó el viernes que quienes compondrán la Junta serán el exprimer ministro británico Tony Blair; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

También forma parte de ella el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan; el diplomático catarí Ali Al Thawadi; el general egipcio Hassan Rashad; y la ministra para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes, Reem al Hashimy.

Cada miembro de esta Junta Ejecutiva asumirá carteras concretas, entre las que se incluyen el "fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, obtención de financiación a gran escala y movilización de capital".

La instancia supervisará también el nuevo Gobierno gazatí, conocido como el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NGAC, en inglés) cuyos 15 integrantes -aún no revelados por EE.UU.- serán liderados por el ingeniero Ali Shaaz.

En tanto, se anunció que el alto representante para Gaza será el búlgaro Nickolay Mladenov, quien fue ministro de Exteriores de su país y coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio.

Asimismo, se indicó que Jasper Jeffers, que es comandante de operaciones especiales del Ejército estadounidense, encabezará la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, en inglés), el contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipula el plan de paz de Trump.

La "Junta para la Paz" dependerá de la Junta Ejecutiva

El anuncio de la composición de la Junta Ejecutiva llega luego que, esta semana, Washington anunciara la fase dos del plan de paz de Trump para Gaza, que pasa por la formación de un Gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme de Hamás.

Los nombres anunciados serán los encargados de ejecutar los planes de la Junta de la Paz, una comisión presidida por el propio Trump que vigila la aplicación del plan para el enclave y que depende de la Junta Ejecutiva ya mencionada.

Según el diario israelí Haaretz, Trump ha invitado a 60 países a formar parte de la Junta de Paz, entre los que no se encuentra Israel.

De hecho, presidentes como Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y Recep Tayyip Erdogan (Turquía) anunciaron que fueron invitados por Trump para ser sus miembros fundadores.