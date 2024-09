Israel ataca otro centenar de objetivos de Hizbulá en el Líbano

El Ejército de Israel dijo este miércoles haber atacado desde la madrugada más de un centenar de "objetivos" del grupo político y paramilitar Hizbulá en el Líbano, donde ya se superan los 550 muertos desde el lunes.

El Ejército israelí "continúa atacando en este momento el Líbano", detalló un comunicado castrense, que informó de que decenas de cazas de las Fuerzas Aéreas han participado en los ataques de esta mañana.

En Israel, sirenas antiaéreas sonaron en las últimas horas en las regiones de Tiberias, los Altos del Golán ocupados y la Alta Galilea. En esta última, el Ejército identificó unos 40 proyectiles lanzados desde el Líbano, y al menos uno de ellos impactó contra una vivienda en la urbe de Safed, sin causar heridos.

"No se ha recibido ningún informe de heridos, pero se han producido daños materiales importantes", detalló un comunicado de la Policía, que añadió que varios agentes están trabajando en la retirada de restos de proyectiles y de metralla en Safed.

En la zona de Nahariya, muy cerca de la frontera con Líbano, dos personas resultaron heridas (una de gravedad) por la metralla de un impacto directo de cohete contra el kibutz (comunidad agraria) Saar.

Según el servicio de rescatistas voluntarios United Hatzalah, los heridos son dos trabajadores de la construcción que estaban cerca de un edificio en renovación que fue alcanzado por un proyectil. Uno de ellos, de 35 años, se encuentra en estado grave y otro, de 52, en estado moderado.

También esta mañana, Israel interceptó por primera vez en su historia un misil de largo alcance lanzado por Hizbulá contra Tel Aviv, según el Ejército. El grupo chií, por su parte, dijo que estaba dirigido contra la sede del Mosad, el servicio de inteligencia exterior israelí, localizado a las afueras de la ciudad.

La intensa campaña de ataques israelíes en el país vecino deja cerca de 560 muertos y más de 1.800 heridos desde su inicio hace apenas 48 horas.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) confirmó hoy nuevos ataques aéreos contra más de una decena de puntos en el sur del país, incluida la localidad de Deir al Zahrani, significativamente alejada de la frontera de facto con Israel.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, expresó este lunes preocupación por la escalada de tensiones entre Israel y el Líbano e instó a los líderes reunidos esta semana en la ONU a mediar para evitar "una guerra completa".

The death toll of Israeli strikes in Lebanon is alarming. The latest figures say over 500 casualties, with 50 children among the victims.



The Security Council has to play its role. We urgently need to halt the path to war. Both sides need to implement an immediate ceasefire.