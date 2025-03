Al alza las inéditas protestas contra Hamás en la Franja de Gaza

De manera inédita, miles de palestinos protestaron este miércoles en diferentes puntos de Gaza en contra del régimen islamista de Hamás, y exigiendo el fin de los ataques israelíes, que han cobrado más de 50 mil vidas desde octubre de 2023.

"¡Ya está bien, queremos a Hamás fuera!", "¡Paren la guerra!", "¡Queremos recuperar nuestras vidas¡" y "¡Queremos nuestra libertad!" fueron algunas de las consignas de los manifestantes en al menos dos puntos del norte del enclave: Beit Lahia y el barrio de Shujaiya, constató la agencia de noticias EFE.

Estas protestas superaron en número a las registradas el martes, y son las primeras de carácter multitudinario desde que comenzó la guerra de Israel.

Hamás gobierna "de facto" el enclave palestino, en un ambiente de represión, guerra, creciente pobreza y bloqueo de alimentos y ayuda humanitaria por parte de Israel.

El martes, cientos salieron a las calles en Beit Lahia, entre edificios destruidos por los bombardeos israelíes, y en la sureña ciudad de Jan Yunis, tras el llamado a protesta de diversos clanes.

"No podemos más"

"¡Hamás, detengan la guerra y váyanse! Dejen el poder en Gaza a cualquier entidad que se haga cargo", clamó este miércoles, en declaraciones a EFE, un manifestante de unos 30 años en Shujaiya.

"Han matado a nuestros hijos, han destruido nuestras casas, han arruinado nuestras vidas. Nosotros y nuestros hijos hemos muerto de hambre. No podemos más", continuó.

Como este joven, otros criticaron que los líderes de Hamás se encuentran en la diáspora, en Qatar o Jordania, mientras son ellos lo que pagan las consecuencias del ataque terrorista del 7 de octubre, de la ocupación y de las guerras israelíes que ha sufrido el enclave desde 2008.

"Si los que están en el extranjero creen que somos resistentes, no lo somos. No cuenten con nosotros, no cuenten con nuestra resistencia. No podemos más con la guerra. ¡Detengan la guerra y váyanse!", insistió el mismo joven.

Otro manifestante, que sostenía una bandera palestina, clamó por el fin de la agresión judía, después de que, hace ocho días, Israel rompiera el alto al fuego y comenzara a bombardear de nuevo Gaza, en ataques que ya han matado a más de 800 personas, según el Ministerio de Sanidad.

"Pedimos un alto el fuego en Gaza. Queremos vivir una vida tranquila en la Franja de Gaza. Lo que hemos sufrido y lo que sufrimos todos los días es suficiente. Todos los días perdemos a niños y adultos, ancianos y jóvenes", añadió este manifestante desde Shujaiya.

En la protesta de Beit Lahia, de más de 2.000 personas, los manifestantes coreaban frases como "¡Queremos vivir!" o "¡Hamás, vamos, fuera!", y algunos instaban a la Yihad Islámica a ser el primer grupo en irse de Gaza.

Antes de la protesta en Beit Lahia, una zona de la que el Ejército israelí pidió su evacuación hace días, pero en la que permanecen cientos de gazatíes, los drones de Israel llevaban allí a cabo ataques, pero al comenzar la protesta dejaron de sobrevolar la zona, constató EFE.

Israel anima a que sigan las protestas contra Hamás

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, animó en un video grabado y difundido en X a que los gazatíes sigan con sus protestas.

"Aprendamos del pueblo de Beit Lahia y exijamos, como ellos, que Hamás abandone Gaza y la liberación inmediata de todos los israelíes secuestrados. Ésta es la única manera de detener la guerra", dijo el titular de Defensa.

Además, volvió a alertar que las tropas "pronto se moverán con fuerza hacia otras áreas de Gaza", lo que conllevará nuevas órdenes de evacuación forzosas, bajo las que ya se encuentra el 17 por ciento de toda la superficie gazatí.

El domingo pasado, el Gabinete de seguridad israelí aprobó la creación de un organismo bajo el Ministerio de Defensa que se encargará de la expulsión -o como dijo Katz de la "transferencia voluntaria"-, de los residentes de la Franja a un tercer país.