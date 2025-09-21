Canadá, Reino Unido y Australia reconocieron al Estado de Palestina

Los Gobiernos de Canadá, Reino Unido y Australia reconocieron este domingo de manera formal el Estado de Palestina, con el objetivo de generar un nuevo impulso para una solución de dos Estados y poner fin a la ofensiva israelí en Gaza.

Primero, el reconocimiento lo realizó el primer ministro canadiense, Mark Carney, en un comunicado que publicó poco antes de partir hacia Nueva York, donde se reunirá este domingo con el secretario general de la ONU, António Guterres, y posteriormente participará en la Asamblea General del organismo.

Carney justificó la decisión de reconocer a Palestina porque "el actual gobierno israelí trabaja de manera metódica para impedir que llegue a establecerse un Estado palestino" con "una política implacable de expansión de asentamientos en Cisjordania" y la invasión de la Franja de Gaza, "que ha provocado una hambruna devastadora y evitable en violación del derecho internacional".

"La política declarada del actual gobierno israelí es que 'no habrá un Estado palestino'", añadió Carney.

El líder canadiense también dijo que la solución de dos Estados que Canadá ha defendido desde hace décadas "se ha visto erosionada de forma constante y grave" por la amenaza terrorista de Hamás, así como "la aceleración de la construcción de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este", "la violencia de colonos contra palestinos" y "la contribución del gobierno israelí al desastre humanitario en Gaza".

"En este contexto, Canadá reconoce al Estado de Palestina y ofrece su asociación para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel", afirmó.

Canadá se convirtió en el primer país del G7 en reconocer a Palestina, también de forma simultánea con Australia y a la espera de otro número de países que se sumarán a la lista antes de la celebración de la Asamblea General de la ONU en la próxima semana

El reconocimiento del Reino Unido y Australia

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este domingo el reconocimiento formal del Estado de Palestina con el objetivo de "revivir la esperanza de la paz" para los palestinos e israelíes bajo una solución de dos Estados.

"Ante el creciente horror en Oriente Medio, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y una solución de dos Estados. Esto significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable. Por el momento no tenemos ninguno de los dos", dijo el jefe del Gobierno británico a través de un vídeo pregrabado y publicado en redes sociales.

"Hace más de 75 años reconocimos el Estado de Israel como una patria para el pueblo judío. Hoy nos unimos a más de 150 países que reconocen también el Estado palestino", agregó.

En su discurso, de alrededor de 6 minutos, Starmer dejó claro que este reconocimiento no es una "recompensa" para el grupo paramilitar islamista Hamás, como afirman el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, o el presidente estadounidense, Donald Trump,y anunció más sanciones a sus componentes en las próximas semanas.

"Hamás es una organización terrorista brutal. Nuestro llamamiento a una verdadera solución de dos Estados es exactamente lo contrario de su odiosa visión. Así que seamos claros. Esta solución no es una recompensa para Hamás, porque Hamás no puede tener futuro ni puede tener ningún papel en el Gobierno ni en la seguridad (de Gaza)", puntualizó.

El Gobierno de Australia reconoció este domingo de manera formal el Estado de Palestina, en una medida que forma parte de "un esfuerzo internacional coordinado para generar un nuevo impulso para una solución de dos Estados".

"Australia reconoce las aspiraciones legítimas y de larga data del pueblo de Palestina a tener un Estado propio", apuntó el primer ministro, Anthony Albanese, en un comunicado junto a la ministra de Exterior, Penny Wong.

Albanese avanzó en agosto el futuro reconocimiento de Palestina y que fue precedido de las críticas del Gobierno del país austral a Israel sobre los planes anunciados de ocupar la ciudad de Gaza.

"El acto de reconocimiento de hoy refleja el compromiso de Australia con una solución de dos Estados, que siempre ha sido el único camino hacia la paz y la seguridad duraderas para los pueblos israelí y palestino", apunta el comunicado publicado a la llegada de Albanese a Nueva York, donde participará en la Asamblea General de Naciones Unidas.

El dirigente australiano remarcó que el grupo terrorista Hamás "no debe tener ningún papel" en el futuro del país y subrayó el compromiso de la Autoridad Palestina, presidida por Mahmud Abbas, de reconocer "el derecho de Israel a existir".

La Autoridad Palestina además se ha comprometido a celebrar elecciones democráticas y aplicar reformas significativas "en materia de finanzas, gobernanza y educación", apunta Camberra en su escrito.