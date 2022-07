Una fuerte discusión protagonizó un chofer y un pasajero en Nuevo León (México), luego que este último intentara viajar y no contara con el valor completo de la tarifa. En un registro captado por uno de los viajantes, se puede apreciar el enfado del operario, quien señala "yo tengo que liquidar 15 pesos tuyos y esos tres pesos más yo no los voy a pagar carnal, yo no voy a pagar por ti". Cuando el hombre se disponía a bajar de las escaleras del transporte, el chofer se puso de pie y le manifestó "a mí no me estés insultando", empujándolo hacia afuera de la unidad, causando conmoción entre los pasajeros.

