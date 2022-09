Diplomático austríaco sustituirá a Michelle Bachelet en la ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, nombró este jueves al diplomático austríaco Volker Türk como nuevo Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tras la aprobación formal de la Asamblea General.

Türk había sido nominado por Guterres para sustituir a la chilena Michele Bachelet, que renunció a renovar su mandato el pasado 1 de septiembre, y tanto la organización internacional como las ONG más importantes daban por hecho su nombramiento hoy.

El nuevo jefe de derechos humanos ha desarrollado su carrera principalmente en la ONU y en la actualidad se desempeñaba como secretario general adjunto para política, después de ocupar entre 2019 y 2021 un alto cargo de coordinación estratégica en la oficina ejecutiva de Guterres, según un comunicado.

A través de su cuenta en Twitter, Türk manifestó sentirse "profundamente honrado de ser nombrado alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Siento un profundo sentido de responsabilidad y lo daré todo para hacer avanzar las promesas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para todos, en todas partes".

Deeply honoured to be appointed @UN High Commissioner for Human Rights. I feel a deep sense of responsibility & will give it my all to advance the promises of Universal Declaration of Human Rights for everyone, everywhere. pic.twitter.com/bEmcl90bZJ