Greta Thunberg arribó a Nueva York escoltada por la ONU

La activista medioambiental sueca Greta Thunberg arribó a un puerto de Nueva York este miércoles, escoltada por una flotilla de 17 barcos de las Naciones Unidas.

Las embarcaciones también representan los otros tantos Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU pide que se cumplan para el año 2030.

Varias decenas de personas han recibido a la activista con ovaciones y gritos de "bienvenida, Greta", quien devolvió los saludos desde la cubierta del velero ecológico Malizia II.

Su embarcación atracó en un pequeño puerto deportivo del suroeste de Manhattan lleno de decenas de activistas que se acercaron a mostrarle su apoyo, y de numerosos medios que cubren el fin de su travesía de dos semanas por el océano Atlántico.

"Necesitamos ayudarnos unos a otros para actuar, porque de otra manera puede ser muy tarde; no esperemos más, hagámoslo ahora", dijo Greta durante una conferencia de prensa que se dio tras su llegada.

La adolescente añadió que "si lo que estoy haciendo puede marcar la diferencia y puede llamar la atención sobre la crisis climática, entonces voy a usar esta oportunidad para tratar de cambiar las cosas".

Greta Thunberg: "The climate and ecological crisis is a global crisis -- the biggest crisis humanity has ever faced. And if we don't manage ... to work together, despite our differences, then we will fail. So we need to stand together and support each other and take action." pic.twitter.com/MPgE6UV2zM