"Pacto para el Futuro": Estados miembros aprobaron reformar la ONU

Los líderes mundiales adoptaron este domingo -en Naciones Unidas- el "Pacto para el Futuro", un documento en el que se abre la puerta a una reforma del Consejo de Seguridad, un rediseño de la arquitectura financiera de la institución y nuevas regulaciones para los avances tecnológicos.

El texto, aprobado por consenso aunque no es vinculante, contó con la oposición de países como Rusia, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte o Bielorrusia.

"Sentará las bases de un orden mundial sostenible, justo y pacífico para todos los pueblos y naciones", dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, en su discurso de apertura.

NEWS: The Pact for the Future has been adopted by member countries by consensus at UN Headquarters in New York.



The adoption will help pave the way for greater international cooperation for #OurCommonFuture. pic.twitter.com/JnennVi2Jb