La OTAN eligió al neerlandés Mark Rutte como su nuevo líder

La OTAN eligió este miércoles al primer ministro en funciones de Países Bajos, Mark Rutte, como su próximo secretario general a partir del próximo 1 de octubre, cuando tome el relevo del noruego Jens Stoltenberg tras 10 años de mandato y con el gran desafío de disuadir la amenaza de Rusia.

El Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de toma de decisiones de la OTAN, acordó el nombramiento de Rutte en su reunión de hoy en Bruselas, informó en un comunicado la Alianza.

Los embajadores de los 32 aliados cerraron así varios meses de incertidumbre sobre el sucesor de Stoltenberg, después de que la semana pasada retirara su candidatura el presidente rumano, Klaus Iohannis, dejando a Rutte como el único aspirante.

Rutte ya contaba desde el principio con el apoyo de Estados Unidos y poco a poco se fue ganando el de aliados más reacios, como Turquía o Hungría.

Los líderes de la Alianza refrendarán su elección en la cumbre que celebrarán del 9 al 11 de julio en Washington.

"Acojo con gran satisfacción la elección de Mark Rutte como mi sucesor por parte de los aliados de la OTAN", indicó Stoltenberg a través de un mensaje en la red social X.

El actual secretario general, que ha visto cómo los aliados han renovado su mandato en varias ocasiones, calificó a Rutte como un "auténtico transatlantista, un líder fuerte y un creador de consenso".

"Le deseo mucho éxito mientras seguimos fortaleciendo la OTAN. Sé que dejo la OTAN en buenas manos", concluyó.

