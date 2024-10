OTAN iniciará sus maniobras nucleares anuales con más de 60 cazas y 2.000 militares

La OTAN comenzará el próximo lunes su ejercicio nuclear anual "Steadfast Noon", maniobras que durarán dos semanas y en las que participarán más de 60 aeronaves y 2.000 militares, pero que no utilizarán armas reales.

Se trata de un ejercicio rutinario de entrenamiento que tiene lugar cada octubre, y este año consistirá sobre todo en vuelos sobre varios países de Europa occidental, según indicó la Alianza en un comunicado.

En concreto participará personal de ocho bases áreas y trece países aliados enviarán distintos tipos de aeronaves, incluidos cazas a reacción con capacidad para transportar ojivas nucleares, bombarderos, escoltas de combate, aviones de reabastecimiento y aviones capaces de realizar reconocimiento y guerra electrónica.

El ejercicio de este año incluye vuelos principalmente sobre los países anfitriones Bélgica y los Países Bajos y en el espacio aéreo de Dinamarca, el Reino Unido y el Mar del Norte.

