Al menos 13 muertos por las inundaciones que azotan el este de Australia

Al menos 13 personas han perdido la vida a raíz de las enormes inundaciones que azotan la costa este de Australia, mientras las autoridades pusieron este miércoles en "alerta máxima" la ciudad de Sídney, la más poblada del país.

Las inundaciones, provocadas por las lluvias torrenciales registradas desde principios de la semana pasada y que todavía continúan en algunos puntos del sureste, afectan principalmente a los estados de Queensland, donde se han registrado nueve fallecidos, y Nueva Gales del Sur, que acumula cuatro decesos.

Las autoridades creen que el número de víctimas mortales aumentará dado a que varias personas permanecen desaparecidas.

Las fuertes precipitaciones, que se desplazan desde Queensland hacia la costa meridional de Nueva Gales del Sur, golpean hoy la localidad de Ballina y otras poblaciones de Northern Rivers, donde se han ordenado la evacuación de sus residentes.

Ante la posibilidad de riadas, las autoridades de Nueva Gales del Sur han puesto en "alerta máxima" varios distritos de Sídney, con 5,3 millones de habitantes, dijo hoy la responsable regional de Emergencias, Steph Cook, informa la cadena pública ABC.

Uno de los puntos que más preocupan es la represa de Warragamba, al suroeste de Sídney, que ya "ha alcanzado su capacidad (máxima) y ha comenzado a desbordarse", informó en Twitter el Servicio de Emergencia de Nueva Gales del Sur, al poner en alerta a unos 130.000 pobladores que viven en las inmediaciones.

Las inundaciones también han afectado a unas 20.000 viviendas de las localidades de Gympie y la ciudad de Brisbane, entre otros poblados del estado de Queensland, más azotadas la semana pasada y donde se realizan tareas de limpieza ante las previsión de la llegada de otro temporal a finales de esta semana.

The #WarragambaDam has hit capacity and has started to spill. While the dam spill was forecast, it has started earlier than predicted. Stay up to date and take all warnings seriously. For current warnings visit: https://t.co/I4qsVXddAe @BOM_NSW pic.twitter.com/42Ks6J8Hwp

Floodwaters north-west of #Grafton are beginning to subside, though due to the sheer volume of water, this will take some time. These floodwaters are expected to slowly drain out through the Clarence River towards Yamba.



For current warnings visit https://t.co/I4qsVXugCe #NSWSES pic.twitter.com/ehHYqDMgZB