Australia afronta una de sus peores inundaciones en una década

Las inundaciones en la costa este de Australia, una de las peores en una década, pusieron este jueves en alerta a casi medio millón de pobladores en Sídney y otras zonas de la región, entre llamadas de alerta de los expertos por la crisis climática.

Las lluvias torrenciales que caen en la costa este de Australia desde principios de la semana pasada ya han costado la vida a 9 personas en Queensland, que afronta condiciones "extremadamente inestables", y a 5 en el vecino Nueva Gales del Sur.

Hasta el momento, se han realizado al menos unas 60.000 reclamaciones a las aseguradoras y se prevé que los daños, que aún no han sido cuantificados, sean de miles de millones de dólares.

A raíz del temporal, las autoridades emitieron desde anoche órdenes o alertas de evacuación a casi medio millón de pobladores, especialmente para aquellos que viven en las cercanías de los ríos Hawkesbury-Nepean en el oeste de Sídney, zona en la que se esperan riadas peores a las sufridas en marzo del año pasado.

Las inundaciones se producen en momentos en que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advirtiera en un informe publicado el lunes que Australia se enfrentará a "impactos importantes" y "cambios irreversibles" en sus sistemas naturales debido a la crisis climática.

Los servicios de emergencia centraron gran parte de sus esfuerzos en evacuar en balsas inflables a los residentes que viven cerca de los ríos Hawkesbury-Nepean en el oeste de Sídney, mientras que un helicóptero de la Armada australiana realizó un rescate en esa parte de la ciudad, según imágenes publicadas en su cuenta de Twitter.

This morning #OurPeople in a MH-60R Romeo helicopter assisted in the rescue of a stranded mother and her two children from their flooded home in Western Sydney. 🚁 👏 #OpFloodAssist #NSWFloods



🎥: Senior Group Officer Christian Young #AusNavy #YourADF @NSWSES @NSWRFS @nswpolice pic.twitter.com/Vrov1HgPD1