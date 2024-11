Australia pide a su población que anote sus flatulencias para estudiar la salud intestinal

Una agencia científica gubernamental de Australia pidió este viernes a la población del país oceánico hacer un registro exhaustivo de sus flatulencias, con el fin de entender mejor cómo la expulsión excesiva de gases impacta en la salud intestinal.

Mediante la campaña 'Chart your fart' (Registra tu flatulencia), los investigadores del organismo gubernamental científico e industrial de Australia (CSIRO, en inglés) invitaron a las personas mayores de 14 años a que lleven un registro de sus gases en una aplicación gratuita para teléfonos celulares durante al menos tres días.

Estos datos, que incluyen la cantidad y calidad de las flatulencias, incluyendo atributos como el olor, el volumen, la duración, la persistencia y la detectabilidad, contribuirán a crear un gráfico sobre lo que puede ser una ventosidad 'normal' en los diferentes grupos de australianos, según un comunicado de CSIRO.

"La expulsión de gases es un hecho natural y una señal de que nuestro sistema digestivo está funcionando como debe para expulsar el exceso de gas que se produce al descomponer y procesar los alimentos que comemos", explicó Megan Rebuli, una experta en nutrición que participa en la investigación de CISRO.

Las características de las ventosidades varían por la ingesta de "diferentes alimentos, las afecciones médicas o incluso la forma en que masticamos o tragamos pueden influir en el modo en que nuestro organismo procesa el exceso de gases, lo que se traduce en olores, frecuencias o incluso volúmenes diferentes", acotó Rabuli.

Por su lado, la directora del proyecto y científica de CISRO, Emily Brindal, explicó que esta investigación ciudadana será "tan buena como los datos que obtengamos", al confiar en que la población contribuya en este estudio sobre la salud y bienestar de los ciudadanos, a pesar de que algunas personas se sienten avergonzadas o incómodas por esta función corporal.

Según un estudio sobre la salud intestinal de CSIRO en 2021, más del 60% de los australianos declaraban experimentar lo que ellos identificaban como flatulencia excesiva, y hasta el 43% afirmaba experimentarla la mayoría de los días.

Are you the Sultan of Stink or the Governor of Gas? Time to shine! 💨



We’re asking Aussies to track their toots for at least 3 days with the ‘Chart Your Fart’ app.



Help us map Australia’s windy ways for gut health science: https://t.co/f31XGUcAg0 pic.twitter.com/Y6HNN0Cbry