Hombre fue multado por surfear con una pitón enrollada en el cuello

Las autoridades australianas multaron con 2.322 dólares (más de 1 millón 324 mil pesos chilenos) a un hombre que salió a surfear con su serpiente pitón y lo grabó en un vídeo que se hizo viral.

El Departamento de Medio Ambiente y Ciencia del estado de Queensland indicó en un comunicado que el hombre, identificado en los medios locales como Higor Fiuza, fue sancionado por violar las condiciones de su permiso para poseer una serpiente.

En el video que compartió a principios de este mes en las redes sociales, Fiuza aparece con una tabla de surf mientras que la serpiente, una "Morelia bredli" de tres años llamada Shiva, cuelga enrollada de su cuello en una playa de Gold Coast, en Queensland.

Sin embargo, el permiso estipula que este tipo de mascotas no pueden sacarse de su lugar habitual a no ser que sea para llevarlas al veterinario, a un comprador o alguna exhibición autorizada.

Jonathan McDonald, funcionario del Departamento de Medio Ambiente y Ciencia, recalcó que "llevar un animal a un lugar público o exhibirlo requiere un permiso especial", pues sacar a estos animales de sus lugares habituales puede causarles estrés y que se comporten de forma "impredecible".

Higor Fiuza and his bredli carpet python named Shiva became local celebrities in Australia earlier this month when a video of them surfing went viral. But once Queensland's Department of Environment and Science saw it, they handed him a fine of $1,495. 🐍 pic.twitter.com/SAc8TOhUSy