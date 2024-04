Policía apunta como un acto terrorista el ataque en una iglesia de Sídney

El ataque con cuchillo perpetrado la noche del lunes por un adolescente en una iglesia cristiana en Sídney, en el que resultaron heridos un obispo, un sacerdote y dos feligreses, fue "un acto terrorista", según declararon fuentes policiales.

"Creemos que hay elementos que satisfacen (esta declaración) en términos de (un acto) extremista de motivación religiosa", dijo hoy la comisaria de Policía del estado australiano de Nueva Gales del Sur, Karen Webb.

La jefa policial agregó que el atacante se dirigió "con cierto grado de premeditación" a la iglesia asiria del Buen Pastor del distrito Wakeley, unos 30 kilómetros al suroeste del centro de Sídney, para realizar este ataque con cuchillo.

Webb también aclaró que el atacante, un adolescente de 16 años que no fue identificado, no figuraba en ninguna lista de vigilancia terrorista.

Más tarde, Mike Burgess, jefe de la agencia de inteligencia doméstica australiana (ASIO, siglas en inglés), declaró que las autoridades de su país investigarán si el atacante tenía conexiones con otros extremistas.

"En este momento, no tenemos indicios de ello. Pero es prudente que lo hagamos para determinar que no hay amenazas o peligros inmediatos para la seguridad", precisó Burgess, junto al primer ministro australiano, Anthony Albanese, quien remarcó que este ataque es "perturbador" y que en su país no hay lugar "para la violencia extremista".

El ataque, que sucedió alrededor de las 19:00 hora local (9:00 GMT) del lunes en la Iglesia asiria del Buen Pastor del distrito Wakeley, fue perpetrado mientras la ceremonia religiosa era retransmitida en directo a través de las redes sociales.

En el vídeo se observa como este adolescente vestido de negro se acerca al altar donde el obispo Mar Mari Emmanuel -de 53 años y miembro de una secta ultraconservadora de la Iglesia Ortodoxa asiria que ha criticado el Islam en sermones públicos divulgados en las redes- daba su sermón.

La comisionada de la Policía de Nueva Gales del Sur explicó esta mañana que el obispo y el sacerdote "tienen suerte de estar vivos", sin dar más detalles de su condición.

Este apuñalamiento se produce unas 48 horas después de otro incidente con arma blanca registrado en un centro comercial de la ciudad australiana, que dejó siete muertos, incluido el agresor. La Policía descartó que fuera terrorista e investiga si se debe a un feminicidio.