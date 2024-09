Sujeto quemó a bebé de 9 meses con agua hirviendo en un parque de Australia

Un grave hecho ocurrió en Brisbane, Australia, donde un hombre provocó graves quemaduras con agua hirviendo a un bebé mientras estaba en un parque y escapó del país días después.

Según consignó Daily Mail, el hombre de 33 años le vació un termo con agua hirviendo a un menor de nueve meses, llamado Luka, quien tuvo que ser sometido a múltiples operaciones e injertos de piel.

Por su parte, la familia de la víctima señaló que no conocen al sujeto y tampoco saben las razones que tuvo para atacarlo.

La policía de Queensland logró hacer el seguimiento del hombre desde el 27 de agosto –día del ataque- hasta el sur de Brisbane, donde se cambió de ropa frente a una iglesia, después especulan que viajó a Sídney y logró tomar un vuelo internacional el 31 de agosto, doce horas antes de confirmar su identidad.

Asimismo, apuntaron que el hombre conocía los métodos policiales y "llevó a cabo actividades de contravigilancia, lo que hizo que la investigación fuera bastante compleja", dijo el detective Paul Dalton.

En tanto, se emitió una orden de arresto internacional por cargos de daño corporal grave, que puede ser penado con cadena perpetua.

Police have released CCTV of a man who may be able to assist police with their enquiries into the serious assault of an infant at a park in Stones Corner yesterday. 🔗https://t.co/LdUDvYR1Sw pic.twitter.com/fjSXb4VMb6