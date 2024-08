ONG regaló dulces con metanfetamina por error en Nueva Zelanda: Dosis podría ser letal

Una ONG de Nueva Zelanda regaló por error dulces contaminados con una "dosis potencialmente letal" de metanfetamina, y la policía local catalogó el caso como prioridad "dado el riesgo público".

Se trata de la ONG contra la pobreza, Auckland City Mission, desde donde aseguraron que los caramelos con sabor a piña fueron donados por una persona no identificada que los entregó en un paquete de tamaño comercial.

Posteriormente, una de las personas que recibió los dulces se contactó con la organización al detectar un sabor "raro" en ellos, y tras darse a conocer que cada caramelo contenía unos 3 gramos de metanfetamina, la ONG interpuso una denuncia ante la policía local.

La directora de la Fundación Antidrogas de Nueva Zelanda que analizó los caramelos, Sarah Helm, aseguró que "una dosis común es entre 10 y 25 miligramos, así que cada caramelo contaminado contiene más de 300 dosis. Tragar tanta metanfetamina es extremadamente peligroso y podría provocar la muerte".

La ONG cuantificó entre 300 y 400 los paquetes de dulces distribuidos, mientras que la policía aseguró que hasta el momento han podido recuperar 16 de ellos, y que al menos tres personas -entre ellas dos menores- han recibido atención médica tras comer los caramelos; aunque ninguno ha necesitado ser ingresado en un hospital.

"Necesitamos encontrar (los caramelos) lo más rápido que podamos", remarcó el inspector de la policía, Glenn Baldwin, al señalar que, previamente, grupos de narcotraficantes habían tratado de introducir droga en el país camuflada en alimentos.

En tanto, desde la organización caritativa emitieron un comunicado en el que aseguraron que "decir que estamos devastados es quedarse corto. Si has recibido alguno de estos caramelos, por favor no los comas".

