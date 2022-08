Mujer gana alrededor de 532 mil pesos por vender sus pañales usados en Internet

Una mujer de Paraguay que asegura ser una "adulta bebé", dedica su tiempo libre a crear contenido para sitios de adultos como una niña pequeña, y vende sus pañales sucios por internet.

Se trata de Kathy María de 26 años, quien pese a tener un empleo estable como gerente de marketing, gana alrededor de 600 dólares extra al mes (cerca de 532 mil pesos chilenos) por su peculiar estilo de vida paralelo, según informa Daily Star.

"Soy un bebé adulto. No hago esto de una manera sexual o fetichizada. Me gusta ser una niña, tengo una colección de juguetes y cosas, y me meto el dedo en la boca", aseguró la joven que gasta cerca de 400 dólares al mes (355 mil pesos chilenos) entre pañales y ropa de bebé.

Además, la joven acepta solicitudes personalizadas de sus seguidores pertenecientes a la comunidad adultos amantes de los bebés y pañales.

"El mes pasado, un usuario me pidió que le enviara videos de mí usando pañales, sin hacer nada. Gané alrededor de $ 600 (530 mil pesos chilenos) ese mes", comentó la joven, mientras que en otra ocasión "hubo un tipo de Estados Unidos al que le envié mi pañal con caca, por el que pagará $500 (444 mil pesos chilenos)".