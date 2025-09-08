Acto heroico: Perrita apaga dinamita arrojada a casa de periodista en Perú

Una perrita evitó una tragedia al apagar con su hocico un artefacto explosivo que había sido lanzado contra la casa de su dueño en Huaral, Perú.

Las cámaras de seguridad del domicilio captaron el momento en el que un sujeto que iba en un mototaxi, prendió la mecha de un cartucho de dinamita y lo arrojó por una ventana del inmueble.

El explosivo cayó en la entrada, donde la pequeña "Machis" olfateó el objeto y logró apagarlo antes de que detonara.

Cabe destacar que el dueño del domicilio es un periodista local que suele cubrir noticas sobre delincuencia, por lo que aseguró que la situación de trata de un atentado contra su labor.