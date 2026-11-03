El Niño pone en riesgo alto a 250 distritos de Perú por incendios forestales, inundaciones y sequías

Un total de 250 distritos, en seis departamentos de Perú, presentan riesgo alto y muy alto de sufrir inundaciones, deslizamientos de lodo, sequía, incendios forestales e interrupciones de vías por el fenómeno climático El Niño, que también se prevé que provocará un recorte de un punto porcentual en el Producto Interno Bruto (PIB) del 2027, según informaron este martes analistas en seguros.

Los fenómenos climáticos global y costero, que se presentan este año en las costas de Perú y otros países del Pacífico, traerán lluvias por encima de lo normal en la costa norte peruana y por debajo de lo normal en las regiones de la sierra sur hasta muy probablemente junio del próximo año.

Este comportamiento ambiental responde a que la temperatura del mar superó los 3,5 grados centígrados y alcanzó los 400 metros de profundidad en el océano, según explicó la líder del Centro de Monitoreo de Riesgos Climáticos de la aseguradora peruana Rímac, Cinthya Arteta.

La alerta abarca desde inundaciones y deslizamientos en el norte hasta un crítico déficit hídrico en el sur andino. (FOTO: ATON)

A raíz del fenómeno, 250 distritos en seis departamentos del Perú están en riesgo alto y muy alto en la costa norte, en las ciudades de Lima y Callao, que concentran a un tercio de la población total, y en el sur del país.

Estos riesgos se agudizan en la norteña Piura, limítrofe con Ecuador, porque ese departamento posee 305.935 hectáreas de cultivos, principalmente para la agroexportación, así como 1.717 kilómetros de vías en zonas susceptibles de inundaciones y deslizamientos, según explicó Arteta.

En Lima, ubicada en la costa central, unos 6,8 millones de habitantes viven en 53 distritos considerados en riesgo alto y muy alto, que además residen en dos millones de viviendas y trabajan en 137.032 hectáreas de zonas agrícolas, agregó la especialista.

Dentro de ese grupo de distritos en riesgo, existen 182 distritos en riesgo de movimientos de masa, como se califican a los deslizamientos de lodo y agua, a raíz de inundaciones o desbordes de ríos, en su mayoría en Lima, Piura y la sureña Arequipa.

Por otro lado, El Niño global también provoca sequía y déficit hídrico en la sierra sur del país y Arteta señaló que los departamentos más expuestos a estos riesgos son Cusco, Ayacucho, Arequipa y Puno, donde millones de alpacas están en peligro por el fenómeno climático.

Las autoridades advierten también un inminente repunte de enfermedades infecciosas provocadas por el empozamiento de aguas pluviales. (FOTO: ATON)

A su vez, el vicepresidente ejecutivo de Inversiones de Rímac, Augusto Rodríguez, advirtió que El Niño provocará un impacto del 0,9% en el PIB de este año, el cual estima que cerrará en un 3% de incremento anual.

El próximo año el fenómeno climático golpeará con 1,1% al PIB de Perú hasta el primer semestre y luego concluirá el 2027 con un alza de 2,9%, anotó el experto.

Rodríguez señaló que los sectores productivos más afectados serán la pesca con una caída estimada en el 73% a fines de este año, seguida por hidrocarburos que reportó un descenso del 9% y de manufactura primaria con una disminución del 6,6 % hasta agosto último.

En tanto, el reporte de Rímac también advirtió sobre el incremento de una serie de enfermedades infecciosas que se extienden por la presencia de agua empozada, a raíz de las lluvias e inundaciones.